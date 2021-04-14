Объявлен конкурс на памятник Головкину

Самарская региональная организация Союза архитекторов России сообщает о старте общероссийского конкурса на лучшее концептуальное решение монументальной композиции, посвященной Константину Головкину.
Константин Павлович Головкин — самарский купец, живописец, покровитель искусств, человек с широким диапазоном интересов и знаний. По замыслу организаторов, конкурс должен расширить границы традиционного понимания идеи городской скульптуры и найти современные решения и пластические средства выражения идеи монумента.
К участию приглашают архитекторов, скульпторов, дизайнеров, художников-монументалистов, представителей художественных мастерских, занимающихся разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде, имеющих реализованные проекты, мемориальные и станковые работы, архитектурно-художественные и скульптурные композиции, а также проекты-призеры, участвующие в конкурсах по созданию архитектурно-художественных и монументально-скульптурных композиций.
Авторы и/или руководители авторских коллективов должны иметь профильное образование (архитектурное, художественное, дизайнерское, и т. д.) и документы, подтверждающие право заниматься профессиональной деятельностью.
Конкурс является открытым и проводится в два этапа. Победителей I и II этапов определят по результатам голосования жюри. Сроки подачи заявок: 1 этап — не позднее 1 июня 2021 г., 2 этап — не позднее 15 июня. Размер премий определят по результатам голосования жюри и ориентировочно составляет: I место — 75 тыс. руб., II место — 50 тыс. руб.; III место — 25 тыс. рублей.
Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с Положением о конкурсе и представлены в конкурсную комиссию по адресу: 443010, Самара, ул. Чапаевская, 210, Самарская региональная организация Союза архитекторов России, или в электронном виде по адресу электронной почты: projectvolga@mail.ru, domarh@mail.ru. Контактный телефон: 89033023087, Кучер Наталия.
Организатор конкурса — Самарская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России" при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.
Последние комментарии
Предположение не есть распоряжение. Но памятник надо сохранить на деле.
Сохранение культурного наследия, дело хорошее. Правда зависит от многого.
Опять какая то Легенда? Мало известных фирм? Длящаяся работа на объекте напрягает((
Развитие, а точнее сохранение видового функционала данной территории требует особого внимания. Храни ее всевышний от коммерческого беспредела)).
Хорошее дело и команда грамотная)