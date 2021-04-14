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Архитектура Культура

Объявлен конкурс на памятник Головкину

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская региональная организация Союза архитекторов России сообщает о старте общероссийского конкурса на лучшее концептуальное решение монументальной композиции, посвященной Константину Головкину.

Константин Павлович Головкин — самарский купец, живописец, покровитель искусств, человек с широким диапазоном интересов и знаний. По замыслу организаторов, конкурс должен расширить границы традиционного понимания идеи городской скульптуры и найти современные решения и пластические средства выражения идеи монумента.

К участию приглашают архитекторов, скульпторов, дизайнеров, художников-монументалистов, представителей художественных мастерских, занимающихся разработкой монументальной скульптуры, архитектурно-художественных ансамблей, созданием монументально-скульптурных композиций в городской среде, имеющих реализованные проекты, мемориальные и станковые работы, архитектурно-художественные и скульптурные композиции, а также проекты-призеры, участвующие в конкурсах по созданию архитектурно-художественных и монументально-скульптурных композиций.

Авторы и/или руководители авторских коллективов должны иметь профильное образование (архитектурное, художественное, дизайнерское, и т. д.) и документы, подтверждающие право заниматься профессиональной деятельностью.

Конкурс является открытым и проводится в два этапа. Победителей I и II этапов определят по результатам голосования жюри. Сроки подачи заявок: 1 этап — не позднее 1 июня 2021 г., 2 этап — не позднее 15 июня. Размер премий определят по результатам голосования жюри и ориентировочно составляет: I место — 75 тыс. руб., II место — 50 тыс. руб.; III место — 25 тыс. рублей.

Конкурсные материалы должны быть оформлены в соответствии с Положением о конкурсе и представлены в конкурсную комиссию по адресу: 443010, Самара, ул. Чапаевская, 210, Самарская региональная организация Союза архитекторов России, или в электронном виде по адресу электронной почты: projectvolga@mail.ru, domarh@mail.ru. Контактный телефон: 89033023087, Кучер Наталия.

Организатор конкурса — Самарская региональная организация Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России" при поддержке правительства Самарской области и администрации Самары.

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