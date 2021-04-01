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Общество

Памятник Константину Головкину в Самаре могут установить на ул. Ленинградской

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 31 марта, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн вместе с общественниками осмотрел несколько городских пространств для установки памятника Константину Головкину. По итогам объезда эксперты сошлись во мнении: скульптурная композиция должна располагаться в самом людном месте — на ул. Ленинградской.

Городские власти предложили рассмотреть несколько городских пространств — от территории речного вокзала до ряда скверов вдоль центральных улиц города. Вариант установки скульптуры Головкину на пешеходной "ленинградке" понравился абсолютно всем участникам оргкомитета.

В апреле Союз Архитекторов Самары объявит открытый конкурс по выбору эскиза памятника. Средства традиционно будут привлечены из внебюджетных источников при содействии Александра Хинштейна.

Напомним, что в рамках празднования юбилея Константина Головкина насчитывается порядка 50 культурных мероприятий, и их число продолжает расти.

В частности, обсудили организацию специальных "головкинских" аккаунтов в соцсетях, где самарцы смогут предлагать свои идеи по празднованию юбилея. Также будут запущены циклы теле- и радиопередач, посвященных Головкину.

Остановочные павильоны городского общественного транспорта предложили оформлять "под Головкина". Интересно, что с Самаре может быть организован прокат электросамокатов и спортивный автопробег на электромобилях.

Кроме того, будет создан бренд-бук с символикой Константина Головкина. Главными брендами станут его знаменитые усы и слоны. Далее планируется запустить в производство маски, открытки и другую сувенирную продукцию с символикой знаменитого самарца.

Среди новых идей — загородный велозабег, посвященный Головкину и выездной пленэр. Александр Хинштейн пообещал переговорить с руководством "РЖД" об организации спецпоезда. Также депутат предложил взять в работу идею экскурсионного объезда "головкинских мест".

 

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