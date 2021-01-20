В Самаре могут установить памятник купцу и меценату Константину Головкину. С этой инициативой выступил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Как сообщил парламентарий в своем Твиттере, памятник Константину Головкину запланирован в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций на 2021 год.

"Готов привлечь внебюджетные источники. Какой должна быть сама скульптурная композиция и где ее устанавливать - предлагаю решить по результатам открытого голосования", - написал Александр Хинштейн.

Напомним, в этом году исполняется 150 лет Константину Головкину. Это был меценат, художник, краевед, архитектор, основатель Самарского художественного музея, автомобилист и велосипедист, директор яхт-клуба, фотограф, успешный купец.

"Будет несправедливо не вспомнить его в 150-летний юбилей. Уже попросил директора Музея модерна Михаила Савченко придумать что-нибудь яркое, в стиле самого Головкина. Самарский художественный музей также с нами. Конечно, главный проект - реставрация его Дома со слонами, будущей школы молодых архитекторов Самарского политеха", - поделился планами депутат.