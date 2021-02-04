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Общество

Реставрация "Дачи со слонами" начнется в 2021 году

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2021 г. к 150-летнему юбилею Константина Головкина в Самаре стартует процесс восстановления знаменитой "Дачи со слонами".

Фото: twitter.com/Khinshtein

Подробности проведения юбилейных мероприятий - установка памятника, выставка картин в "Самарском областном художественном музее", парусная регата, автопробег  - обсудили в среду, 3 февраля, в ходе первого заседания общественного комитета, специально созданного для этих целей по инициативе Александра Хинштейна.

В обсуждении приняли участие власти Самары, представители музейного сообщества, ученые, архитекторы, общественники и краеведы.

Открывая совещание, Александр Хинштейн обозначил, что ключевым проектом, посвященным памяти Константина Головкина, является восстановление памятника архитектуры - принадлежавшей ему знаменитой "Дачи со слонами". 

"Недавно прошли торги на разработку проекта реставрации здания, и я рассчитываю на то, что до конца года реставраторы выйдут на площадку. Мы не только спасаем этот уникальный объект, но и наполняем его новыми смыслами. Думаю, Головкину было бы приятно знать, что на его даче проходят мастер-классы и выставки для художников и архитекторов", - отметил Александр Хинштейн.

Министр культуры Самарской области Борис Илларионов, в свою очередь, напомнил, что Константин Головкин является основателем Самарского областного художественного музея, а потому в ноябре этого года музей откроет выставку, посвященную знаменитому самарцу. Также в городе будет организована пешеходная экскурсия по местам, связанным с именем Головкина, и проведен летний фестиваль на территории Музея модерна. В экспозиции будут представлены личные вещи Константина Головкина - всего более 200 наименований.

В 2021 году в шорт-листе рабочей группы по установке скульптурных композиций в Самаре запланирован памятник Константину Головкину. Также Хинштейн предложил установить мемориальную доску в честь Головкина на фасаде дома, где тот жил, - на ул. Ленинградской, 34.

Другая интересная идея от Федерации парусного спорта Самары - организация парусной регаты в честь Константина Головкина. Еще один проект, предложенный участниками совещания, - проведение ретро-заезда, поскольку Константин Головкин был одним из первых автомобилистов Самары.

Советник губернатора Самарской области, экс-архитектор Самары Виталий Стадников предложил благоустроить территорию рядом с "Домом со слонами", включая пляж на 6-й просеке.

 

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