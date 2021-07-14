16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Документацию на ремонт дороги Ульяновск-Димитровград-Самара подготовят несколько подрядчиков Метро в Самаре предложили довести до речного вокзала В Безенчукском районе на ремонт дороги выделили 286 млн рублей В Тольятти до 12 августа закроют движение по М-5 из-за аварийно-восстановительных работ МегаФон: самарцы активнее других жителей ПФО пользуются облачными сервисами

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Учиться — это увлекательно и круто: видеосервис Wink представляет новый раздел "Академия"

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 137
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Видеосервис Wink компании "Ростелеком" представляет новый раздел — "Академия", в котором собрана отличная коллекция развивающего контента для зрителей всех возрастов. Здесь можно найти увлекательные видеолекции от Arzamas, "Прямой речи", "Нетологии" и "Синхронизации", а также подборку документальных и научно-популярных фильмов, познавательных телеканалов и даже аудиокниг. Есть и эксклюзивный контент, например, видеоверсии знаменитых концертов "Классика на Дворцовой".

"Когда в 2020 году в силу известных событий люди стали больше времени проводить дома, мы сразу зафиксировали рост просмотров в Wink. На первом этапе он был связан с развлекательным контентом — фильмами и сериалами. Однако уже через несколько недель начал расти интерес к развивающим и обучающим материалам: люди стали активнее смотреть видео про фитнес и кулинарию, культуру и искусство, путешествия, документальные и научно-популярные фильмы. Заметно увеличились просмотры видеолекций. К счастью, спрос на дополнительные знания сохраняется и сегодня, поэтому мы собрали весь развивающий контент в одном разделе "Академия". Здесь найдут для себя много интересного и "лирики" (история, литература, искусство), и "физики" (точные науки, загадки природы). Коллекция "Академии" будет постоянно расширяться", — отметил директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.

В "Академии" собраны лучшие лекции по истории литературы и живописи, важнейшие научные открытия, психологию и другие направления. Отдельная рубрика включает лекции по развитию профессиональных и личных навыков: тайм-менеджменту, искусству переговоров, подготовке к собеседованию, цифровым знаниям, эмоциональному интеллекту и даже созданию интересных презентаций.

Новый раздел оптимален для изучения иностранных языков с помощью видеолекций или аудиокниг. Также для закрепления знаний есть ссылки на телеканалы на иностранных языках, представленные в Wink (английский, немецкий, французский, китайский, японский).

Рубрика "Документальные фильмы и сериалы" представляет уникальные и захватывающие истории про живую природу, знаменитых людей, загадки Вселенной и, конечно, рассказывает о коронавирусах. В рубрике "Спектакли лучших театров" размещены первые видеозаписи музыкальных, драматических и кукольных спектаклей, количество которых постоянно увеличивается.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lion Heart 15 июня 2021 07:21 МегаФон и Booking.com подарят месяц связи за отдых в России

We can recommend luxury homes for you

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Постер Рамке 11 июля 2018 16:53 Мост через Сок и тоннели по дороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности

Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...

Антон Тихонов 14 июня 2018 09:23 Бюджет строительства транспортной развязки на М-5 в Тольятти в 2018 г. составит 3,8 млрд рублей

Вот за ограничение большегрузов спасибо -)

Фото на сайте

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Фрунзенский мост в сентябре 2018 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1