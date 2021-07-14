Венчурный аналитик поделился советами для стартапов по прохождению отбора в фонд

Венчурные инвестиции — это высокорисковые вложения в технологические проекты, стартапы. Задача венчурного инвестора — купить у перспективного стартапа маленькую долю (обычно до 10% компании) в самом начале пути и продать ее следующему инвестору или корпорации, когда эта доля в стартапе будет стоить в разы дороже.

Несмотря на то что это высокорисковые инвестиции, процессы фонда по поиску и анализу проектов выстраиваются по четкой схеме. Фонд ограничен обязательствами перед партнерами, поэтому должен минимизировать риски и отбирать проекты для инвестирования особенно тщательно. 8 июля по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara прошел вебинар с инвестиционным аналитиком Венчурного фонда Самарской области Александрой Половинкиной, где она рассказала о том, как стартапу пройти первичный отбор в фонд.

Весь процесс работы со стартапами в фонде можно разделить на 5 основных этапов:

поиск сделок (Deal Sourcing/Scouting);

первичный отсев (Screening);

углубленный всесторонний анализ проекта (Due Diligence);

инвестиционный комитет, на котором принимается финальное решение, инвестировать или нет;

работа с портфельными компаниями (Portfolio Management): помощь в росте, привлечении следующих инвестиций, поиске полезных контактов.

Для стартапов на совсем ранней стадии особенно интересны первые два пункта. Ведь именно они отвечают на вопрос, как попасть на радар венчурного фонда и что надо сделать, чтобы твою презентацию сразу не отправили в мусорную корзину.

Всего аналитики YellowRockets, управляющей компании Венчурного фонда Самарской области, отсматривают более 2,5 тыс. проектов в год. Среди основных каналов поступления проектов:

1) партнеры (другие фонды/ частные инвесторы/ корпорации);

2) поток проектов через сайт, соцсети партнеров фонда и мероприятия (хакатоны/акселераторы/конкурсы);

3) проактивный поиск (самый узкий канал, на него приходится около 3% всех проектов).

Все заявки от стартапов уходят на скрининг — первичный отсев проектов по ключевым требованиям фонда:

1. Minimum viable product (MVP) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций, несущих ключевую ценность для конечного потребителя. MVP создают для тестирования гипотез и проверки жизнеспособности задуманного продукта, насколько он будет ценным и востребованным на рынке. Это важный показатель для понимания стадии, на которой находится стартап. Идея — НЕ является минимально жизнеспособным продуктом, MVP — это что-то, чем можно тестировать рынок.

2. Команда, состоящая минимум из 2 человек. Для фонда важно, чтобы в проекте были закрыты экономические и технические компетенции. Весь мировой опыт говорит, что без этого не будет успешного роста и развития. В идеале в команде должны быть закрыты 3 основополагающие роли:

хакер — разработчик или тот, кто отвечает за все технические вопросы;

хипстер — дизайнер, который создает красивую обертку и вообще делает продукт привлекательным;

хастлер — тот, кто развивает продукт и продвигает его, отвечает за продажи.

Например, для инвестиционных аналитиков YellowRockets, технический (СТО) и исполнительный (СЕО) директор в одном лице — это дилбрейкер. Предприниматель (СЕО) развивает бизнес, двигает его вперед, общается с корпорациями, занимается продажами компаниям/инвестору. А СТО отвечает за техническую составляющую, грубо говоря, "пилит" продукт. Как показывает практика, совмещать эти роли крайне сложно.

3. Достижимый рынок с возможностью роста в 10 раз через 4-5 лет к текущей оценке стартапа. Пожалуй, самый сложный и важный пункт. Венчурные инвесторы зарабатывают на "экзитах" — продажах своих долей в стартапах. Поэтому фонды и бизнес-ангелы (частные инвесторы) заинтересованы в глобальном росте компании в 10-20 раз. В противном случае инвестору не удастся продать свои 5-7%.

Этот список можно использовать как тест своего проекта на зрелость. Стартап, который проходит по всем трем пунктам, уже может обращаться за инвестициями в фонды ранних стадий.

В дополнение рекомендуем посмотреть вебинар инвестиционного менеджера фонда YellowRockets Дмитрия Лю про составление одностраничного описания проекта для инвесторов — OnePager.

Конечно, прохождение первичного отсева — это только начало работы с фондом, на следующих этапах отбор проектов проходит еще строже. У аналитиков фонда есть список из примерно 50 критериев (их принято называть дилбрейкерами), и, если хоть один не подходит, стартап получает отказ. Этим вопросам будут посвящены следующие вебинары StartupSamara.