Венчурный аналитик поделился советами для стартапов по прохождению отбора в фонд

Венчурные инвестиции — это высокорисковые вложения в технологические проекты, стартапы. Задача венчурного инвестора — купить у перспективного стартапа маленькую долю (обычно до 10% компании) в самом начале пути и продать ее следующему инвестору или корпорации, когда эта доля в стартапе будет стоить в разы дороже.
Несмотря на то что это высокорисковые инвестиции, процессы фонда по поиску и анализу проектов выстраиваются по четкой схеме. Фонд ограничен обязательствами перед партнерами, поэтому должен минимизировать риски и отбирать проекты для инвестирования особенно тщательно. 8 июля по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и при поддержке Регионального центра инноваций StartupSamara прошел вебинар с инвестиционным аналитиком Венчурного фонда Самарской области Александрой Половинкиной, где она рассказала о том, как стартапу пройти первичный отбор в фонд.
Весь процесс работы со стартапами в фонде можно разделить на 5 основных этапов:
- поиск сделок (Deal Sourcing/Scouting);
- первичный отсев (Screening);
- углубленный всесторонний анализ проекта (Due Diligence);
- инвестиционный комитет, на котором принимается финальное решение, инвестировать или нет;
- работа с портфельными компаниями (Portfolio Management): помощь в росте, привлечении следующих инвестиций, поиске полезных контактов.
Для стартапов на совсем ранней стадии особенно интересны первые два пункта. Ведь именно они отвечают на вопрос, как попасть на радар венчурного фонда и что надо сделать, чтобы твою презентацию сразу не отправили в мусорную корзину.
Всего аналитики YellowRockets, управляющей компании Венчурного фонда Самарской области, отсматривают более 2,5 тыс. проектов в год. Среди основных каналов поступления проектов:
1) партнеры (другие фонды/ частные инвесторы/ корпорации);
2) поток проектов через сайт, соцсети партнеров фонда и мероприятия (хакатоны/акселераторы/конкурсы);
3) проактивный поиск (самый узкий канал, на него приходится около 3% всех проектов).
Все заявки от стартапов уходят на скрининг — первичный отсев проектов по ключевым требованиям фонда:
1. Minimum viable product (MVP) — тестовая версия товара, услуги или сервиса с минимальным набором функций, несущих ключевую ценность для конечного потребителя. MVP создают для тестирования гипотез и проверки жизнеспособности задуманного продукта, насколько он будет ценным и востребованным на рынке. Это важный показатель для понимания стадии, на которой находится стартап. Идея — НЕ является минимально жизнеспособным продуктом, MVP — это что-то, чем можно тестировать рынок.
2. Команда, состоящая минимум из 2 человек. Для фонда важно, чтобы в проекте были закрыты экономические и технические компетенции. Весь мировой опыт говорит, что без этого не будет успешного роста и развития. В идеале в команде должны быть закрыты 3 основополагающие роли:
- хакер — разработчик или тот, кто отвечает за все технические вопросы;
- хипстер — дизайнер, который создает красивую обертку и вообще делает продукт привлекательным;
- хастлер — тот, кто развивает продукт и продвигает его, отвечает за продажи.
Например, для инвестиционных аналитиков YellowRockets, технический (СТО) и исполнительный (СЕО) директор в одном лице — это дилбрейкер. Предприниматель (СЕО) развивает бизнес, двигает его вперед, общается с корпорациями, занимается продажами компаниям/инвестору. А СТО отвечает за техническую составляющую, грубо говоря, "пилит" продукт. Как показывает практика, совмещать эти роли крайне сложно.
3. Достижимый рынок с возможностью роста в 10 раз через 4-5 лет к текущей оценке стартапа. Пожалуй, самый сложный и важный пункт. Венчурные инвесторы зарабатывают на "экзитах" — продажах своих долей в стартапах. Поэтому фонды и бизнес-ангелы (частные инвесторы) заинтересованы в глобальном росте компании в 10-20 раз. В противном случае инвестору не удастся продать свои 5-7%.
Этот список можно использовать как тест своего проекта на зрелость. Стартап, который проходит по всем трем пунктам, уже может обращаться за инвестициями в фонды ранних стадий.
В дополнение рекомендуем посмотреть вебинар инвестиционного менеджера фонда YellowRockets Дмитрия Лю про составление одностраничного описания проекта для инвесторов — OnePager.
Конечно, прохождение первичного отсева — это только начало работы с фондом, на следующих этапах отбор проектов проходит еще строже. У аналитиков фонда есть список из примерно 50 критериев (их принято называть дилбрейкерами), и, если хоть один не подходит, стартап получает отказ. Этим вопросам будут посвящены следующие вебинары StartupSamara.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.