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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 составила топ самых популярных аудиоустройств

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 изучила предпочтения посетителей фирменной розницы в Приволжье и составил список самых популярных аудиогаджетов. В этом году меломаны отдавали предпочтение бюджетным беспроводным моделям, в лидерах универсальные гарнитуры и миниатюрные аудиоколонки.

Фото: предоставлено Tele2

В первом полугодии текущего года покупатели аудиогаджетов в розничной сети отказались от погони за известными брендами, сосредоточившись на разумном балансе функциональности, надежности и ценовой доступности устройств. Также изменились и технологические предпочтения клиентов. Если в 2020 году 60% наушников, купленных в салонах связи Tele2 в Приволжье, были проводными, то сейчас это соотношение в корне изменилось: 70% приобретенных устройств — беспроводные.

Лидерами продаж среди наушников стали гаджеты компании Olmio, на их долю приходится около 17% покупок. В ценовом диапазоне от 999 до 2999 клиенты чаще всего покупают беспроводные Olmio TWE-07 со светодиодной подсветкой, встроенным микрофоном и сенсорным управлением. Также в этой серии посетители выбирают более ранние модели этой серии и облегченные Olmio BTE-05.

На втором месте в рейтинге популярности остановились устройства Walker, их выбирают 12% покупателей. Лидером среди моделей, работающих через Bluetooth, стал Walker WBT-12. Наушники соединяются шнуром, который не нужно подключать к смартфону, микрофоном, что позволяет использовать наушники в качестве гарнитуры, а также переключателем громкости и треков. Серия Walker H500 и ее более новые модели обеспечивает звук высокой четкости, без помех и посторонних шумов.

Востребованной остается бюджетная марка Celebrat от второй до пятой версии модельного ряда, симпатии покупателей эта гарнитура заслужила благодаря надежности, стабильной работе и максимально демократичной цене диапазоне от 390 до 590 рублей.

Среди портативных музыкальных колонок самой популярной стала модель Hoco BS30, ее предпочитают до 20% покупателей, используют для работы и учебы, берут с собой в поездки и во время занятий спортом на свежем воздухе. На втором месте по популярности у посетителей розничной сети Tele2 оказались сразу две модели, на каждую приходится по 10% общего объема продаж. Походная беспроводная колонка Borofone BR4 защищена от влаги и работает до 5 часов без подзарядки. Компактную беспроводную Canyon CNE-CBTSP3BO покупатели ценят за чистоту звука и миниатюрные габариты.

Ассортимент аудиогаджетов в салонах связи Tele2 постоянно обновляется с учетом потребностей клиентов. Все модели, в том числе сложные digital-устройства и смартфоны, можно купить в кредит, а также застраховать их от различных повреждений.

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