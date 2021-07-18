Самарский выпускник установил рекорд, набрав 300 баллов по трем ЕГЭ

В регионе подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена, передает пресс-служба областного министерства образования и науки.

В 2021 г. ЕГЭ сдавали 15,5 тыс. выпускников по 15 учебным предметам. На территории области работали 124 пункта, в том числе 82 — в школах, лицеях и гимназиях. Кроме того, пункты были организованы в лечебных учреждениях и на дому.

Общее количество общественных наблюдателей на всех пунктах составило 382 человека. Ни одного нарушения в Самарской области не выявлено.

По результатам всех ЕГЭ 100 баллов набрали 192 человека (60 чел. — по русскому языку, 17 чел. — по математике, 46 чел. — по литературе, 12 чел. — по химии, один выпускник — по географии, 10 чел. — по физике, 9 чел. — по истории, 17 чел. — по обществознанию, 4 чел. — по биологии, 6 чел. — по английскому языку, 10 чел. — по информатике и КЕГЭ.

Кроме того, 11 выпускников 2021 года получили 100 баллов по двум предметов. По двое в Новокуйбышевске и Тольятти, по одному в Сыграни и СОШ Курумоча, пятеро — в Самаре.

Рекорд установил выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея Артем Агарков. Он набрал 300 баллов по трем ЕГЭ: русский язык, математика, физика.