Самарский выпускник установил рекорд, набрав 300 баллов по трем ЕГЭ

В регионе подвели предварительные итоги Единого государственного экзамена, передает пресс-служба областного министерства образования и науки.
В 2021 г. ЕГЭ сдавали 15,5 тыс. выпускников по 15 учебным предметам. На территории области работали 124 пункта, в том числе 82 — в школах, лицеях и гимназиях. Кроме того, пункты были организованы в лечебных учреждениях и на дому.
Общее количество общественных наблюдателей на всех пунктах составило 382 человека. Ни одного нарушения в Самарской области не выявлено.
По результатам всех ЕГЭ 100 баллов набрали 192 человека (60 чел. — по русскому языку, 17 чел. — по математике, 46 чел. — по литературе, 12 чел. — по химии, один выпускник — по географии, 10 чел. — по физике, 9 чел. — по истории, 17 чел. — по обществознанию, 4 чел. — по биологии, 6 чел. — по английскому языку, 10 чел. — по информатике и КЕГЭ.
Кроме того, 11 выпускников 2021 года получили 100 баллов по двум предметов. По двое в Новокуйбышевске и Тольятти, по одному в Сыграни и СОШ Курумоча, пятеро — в Самаре.
Рекорд установил выпускник Самарского международного аэрокосмического лицея Артем Агарков. Он набрал 300 баллов по трем ЕГЭ: русский язык, математика, физика.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.