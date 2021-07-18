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Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил работников и ветеранов металлургической отрасли с профессиональным праздником. Глава региона подчеркнул, что металлургия - одна из важнейших составляющих экономики.

"Уважаемые работники и ветераны металлургической отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Металлургия — одна из важнейших составляющих экономики Самарской области и России в целом. Состояние этой отрасли оказывает значительное влияние на темпы развития промышленности, реализацию социально значимых проектов и программ.

Флагманом цветной металлургии, который приобрел не только всероссийскую, но и международную известность является наш металлургический завод АО "Арконик СМЗ". Это стабильное, динамично развивающееся предприятие, где производится широкая номенклатура изделий из алюминиевых сплавов для предприятий аэрокосмической, судостроительной, упаковочной, нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения.

Завод не только сохранил трудовой коллектив и успешно справился с экономическими трудностями, связанными с пандемией, но и значительно увеличил объемы отгрузки продукции. Масштабные инвестиции, вложенные в модернизацию производства, позволили поднять качество выпускаемой продукции на уровень мировых стандартов, повысить ее конкурентоспособность, обеспечить безопасные и комфортные условия труда для сотрудников завода.

Дорогие друзья! Хочу искренне поблагодарить всех работников отрасли за верность славным трудовым традициям, заложенным ветеранами металлургии, высочайший профессионализм, ответственность и преданность своему делу. От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений в вашем нелегком труде", - поздравил губернатор.

Гид потребителя

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