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Литература Культура

В Самарской библиотеке № 23 пройдет "День с Шукшиным"

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 25 июля, в 13:00, в библиотеке № 23 (ул. Севастопольская, 53) в рамках культурно-просветительского проекта "Талант высокой простоты" состоится "День с Шукшиным".

В программе:

Подведение итогов международного конкурса творческих работ "Пишу в стиле Шукшина";

Литературно-музыкальная гостиная "Он пел и этой песней жил": Музыка в жизни и творчестве В. М. Шукшина;

Художественное чтение рассказов писателя "Светлые души", "Забуксовал" в исполнении артистов театра "Лицом к лицу" Екатерины и Василия Евтух, Андрея Прохорова;

Презентация выставки-панорамы "Василий Шукшин в жизни — на фотографиях".

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