ПГУТИ гарантирует получение престижной профессии и востребованность на рынке труда

Несмотря на бурный подъем IT-отрасли, она продолжает испытывать острый дефицит грамотных кадров. За последний год совокупный штат IT-специалистов в российских компаниях увеличился на рекордные 12%, по данным экспертов. Быстро растущая потребность в профессионалах вынуждает высшую школу активно работать, расширяя и дополняя программы обучения.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ) — один из лидеров среди вузов РФ, которые занимаются подготовкой квалифицированных дипломированных специалистов на рынок труда. Университет предлагает абитуриентам обучение по 10 направлениям (abitur.psuti.ru) Все они — актуальны и востребованы, выступают гарантами качественного IT-образования и финансового благополучия в будущем: профессионалы отрасли зарабатывают от 100 тысяч и более, но их, несмотря на возросший престиж профессии в стране и в мире, до сих пор не хватает.

Профиль: "Информационные системы и технологии"

В процессе обучения по этому профилю студенты знакомятся с такими дисциплинами, как "Методы и средства проектирования информационных систем и технологий", "Платформы и программные среды разработки информационных систем", "Основы сбора и обработки больших данных", "Интеллектуальные информационные системы и технологии", "Нейросетевые алгоритмы обработки данных", "Алгоритмы обработки изображений и компьютерное зрение", "Разработка интеллектуальных мобильных приложений и чат-ботов", "Мультимедиа технологии", "Архитектура информационных систем", "Базы данных", "Основы конфигурирования и программирования в корпоративных информационных системах", "Администрирование информационных систем", "Интегрированные информационные системы", "Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", "Программные технологии информационных сетей" и др.

ПГУТИ выпускает дипломированных специалистов с широкой базой навыков. К концу обучения студенты будут владеть проектированием и моделированием информационных процессов и ПО, проектированием и разработкой баз данных, администрированием, смогут анализировать сложные предметные области, применять методы машинного обучения и Big Data для обработки данных и прогнозирования, применять мультимедийные технологии для решения практических задач в различных предметных областях, разрабатывать мобильные приложения и их чат-боты.

Карьерные перспективы

После завершения профиля "Информационные системы и технологии" можно работать специалистом по информационным системам, по информационным ресурсам, разработчиком и администратором баз данных, системным аналитиком, техническим писателем, сетевым администратором. И это далеко не весь перечень профессий.

Помимо "классических" специальностей дипломированный специалист вуза может выбрать одну из профессий, представленных в "Атласе профессий будущего" в IT-секторе. Атлас был разработан специалистами "Сколково" совместно с Агентством стратегических инициатив и выступает навигатором в мире специальностей, которые будут востребованы в ближайшие годы, а также помогает определиться, какие новые технологии и продукты появятся в ведущих отраслях.

К примеру, выпускник профиля "Информационные системы и технологии" может выбрать должность разработчика моделей Big Data или устроиться архитектором информационных систем.

Разработчик моделей Big Data

Специалист, который проектирует системы сбора и обработки больших массивов данных, получаемых через интернет, разрабатывает интерфейсы сборки и сами аналитические модели. В России уже открываются вакансии по этой специальности, хотя пока спрос не очень велик.

Специальность связана с трендом на рост сложности систем управления и автоматизацию. Предполагает обладание такими профессиональными навыками и умениями, как системное мышление, межотраслевая коммуникация, умение управлять проектами и процессами, программирование IT-решений, клиентоориентированность.

Архитектор информационных систем

Квалифицированный специалист по широкому кругу работ с системами обработки данных. В частности, он проектирует базы данных, разрабатывает алгоритмы действия, обеспечивает эффективное обращение пользователей к хранилищам данных, контролирует качество и логику хранения и извлечения информации. Такие профессионалы требуются уже сегодня, но в будущем, когда информационные технологии будут пронизывать все сферы деятельности человека, их понадобится еще больше.

Профессия связана с трендами на автоматизацию и рост сложности систем управления. Надпрофессиональные навыки: системное мышление, умение управлять проектами и процессами, программирование ИТ-решений, клиентоориентированность.

Квалифицированный специалист по широкому кругу работ с системами обработки данных проектирует базы данных, разрабатывает алгоритмы действия, обеспечивает эффективное обращение пользователей к хранилищам данных, контролирует качество и логику хранения и извлечения информации. Такие профессионалы требуются уже сегодня, а в будущем, когда информационные технологии будут пронизывать все сферы деятельности человека, их понадобится еще больше.

Условия поступления

"Если абитуриент окончил 11 классов школы и сдал ЕГЭ, то он предоставляет результаты ЕГЭ по указанным трем дисциплинам, — комментирует заместитель ответственного секретаря приемной комиссии ПГУТИ Мария Казакова. — Есть минимальный балл ЕГЭ, который необходимо получить, чтобы иметь право подать документы в вуз: математика — 28 баллов, физика — 36 баллов, русский язык — 36 баллов. Если абитуриент закончил колледж, получил среднее специальное образование, то он сдает вступительные экзамены по этим направлениям. На экзамене предлагается решить задачи без вариантов ответов. Перед прохождением вступительных испытаний необходимо подать документы. Члены приемной комиссии сообщат о датах экзаменов и консультаций, которые проводятся накануне испытаний. На консультациях преподаватели вуза освежают знания и объясняют нюансы прохождения экзаменов".

График консультаций и экзаменов для абитуриентов, поступающих на очную (дневную) форму обучения в 2021 году:

21 июля — консультация по физике;

22 июля — экзамен по физике;

23 июля — консультация по русскому языку;

26 июля — экзамен по русскому языку.

Успешная карьера выпускников ПГУТИ

Дмитрий Калиновский — директор филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ". Под его руководством была построена и введена в эксплуатацию полномасштабная сеть цифрового вещания в Самарской области. В 1996 году окончил с отличием Поволжский институт информатики, радиотехники и связи по специальности "Радиотехника". В 1998 году прошел обучение в Открытом университете Великобритании по программе "Эффективный менеджмент". В 1999 году окончил аспирантуру Поволжской государственной академии телекоммуникаций и информатики (ПГАТИ) по специальности "Системы и устройства радиотехники и связи".

В 1996–1999 годы работал старшим преподаватель кафедры "Информационные системы в экономике" ПГАТИ. В 1996–2002 — главный инженер ООО "АДВК". С 2002 — главный инженер филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ", в 2010–2017-й руководил филиалом. В 2018–2019-м руководил филиалом РТРС "РТПЦ Республики Мордовия". С ноября 2019 года — директор филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ".

"Я получил в 1996 году квалификацию радиоинженера и всю трудовую жизнь по этой специальности работаю. В институте нам давали эффективные знания. Наш набор был первым по специальности "Радиотехника", нас учили лучшие преподаватели, профессора, в основном заведующие кафедрами вуза.

Той базы, которая давалась по непрофильным дисциплинам — правоведению, экономике — мне хватило надолго. Сейчас я продолжаю повышать квалификацию как самостоятельно, так и в специализированных образовательных учреждениях.

Жизнь не стоит на месте. На смену классическим цифровым технологиям приходят новые. Только недавно появилась 4G, а 5G уже тестируется, 6G — в стадии разработки. И человек сам решает, как повышать квалификацию.

Абитуриентам, поступающим в ПГУТИ, пожелаю, в первую очередь, терпения. Не знаю, как сейчас, но в 90-е годы, когда я учился, до третьего курса за нашу успеваемость и шалости родителей в деканат вызывали. Несомненные преимущества нашего вуза — небольшое количество студентов на потоке, в группе, все друг друга знают и профилонить не получится.

Мы учились, не поднимая головы. Это серьезный труд. Поэтому терпения, уверенности в себе и, конечно, грамотной постановки целей, самая важная из которых, — получение знаний".

Андрей Криштофович, технический директор территории "Поволжье" компании "МегаФон", закончил ПГУТИ в 2000 году по специальности "Сети связи и системы коммутации":

"После окончания вуза я начал работать инженером бюро ремонта телефонных линий, затем занимался подключением к интернету юридических и физических лиц, занимал руководящие должности в нескольких крупных федеральных компаниях.

Я начал работать в период стремительного развития интернета. Деятельность компаний, в которых я работал, всегда была на пике технологий и вызывала интерес у людей. И сегодня она продолжает оставаться актуальной. Моя работа — моя гордость.

Поволжский университет всегда шел в ногу со временем, готовил отличных специалистов по разным направлениям и поэтому с уверенностью могу сказать, что весь перечень специальностей, по которым ПГУТИ готовит специалистов, актуален. Однако особенно хочется выделить "Информационную безопасность", а также специальности, связанные с разработкой программного обеспечения, поскольку сегодня программная автоматизация — тренд во многих компаниях и на производствах".

Возможности студенческой жизни

ПГУТИ — это не только лекции, семинары и экзамены, но насыщенная студенческая жизнь. В вузе существует мощная среда поддержки в виде студенческих объединений и организаций. Это КВН-клуб, профком студентов, Центр содействия трудоустройству, спортивные секции и даже собственный студенческий ИТ-клуб ПГУТИ "IN-IT".

В ИТ-клубе студенты могут в игровой форме знакомиться с технологиями, заниматься исследовательской работой. Студенческий клуб информационных технологий ПГУТИ появился в 2010 году. Он сотрудничает с ведущими представителями телекоммуникационной отрасли региона. Члены клуба успешно представляют университет на разных уровнях. Они являются участниками, призерами и победителями различных олимпиад.

При клубе работают мастерские, организованные студентами по таким направлениям, как современные web-технологии, Unix системы и администрирование, алгоритмическое программирование.

Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ)

Самара, Московское шоссе, 77

Приемная комиссия, часы приема:

ПН-ПТ - с 9:00 до 16:00 (без обеда!).

Суббота - с 9:00 до 12:00

Воскресенье – выходной день.

Телефон - 8(846)339-11-11

Почта по всем вопросам - abitur@psuti.ru

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