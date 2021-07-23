Инфекционный корпус второй Сызранской горбольницы введут в эксплуатацию до конца текущего года

Строительство инфекционного корпуса в Сызрани завершится до конца 2021 года, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Социальный объект — 5-этажное здание, рассчитанное на размещение 100 пациентов, начали возводить весной 2020 года. Его строят отдельно от основной городской больницы, в границах улиц Астраханской и Лазо, в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

На сегодняшний день полностью возведен монолитный каркас здания, завершены работы по устройству крови, наружных ограждающих и оконных конструкций. Строители приступили к окрашиванию фасада, отделочным работам внутри помещений. Кроме этого, продолжается устройство инженерно-технических сетей.

Первый этаж лечебного учреждения отведен под реанимационное отделение, рассчитанное на шесть коек, рентген-отделение, приемный покой и аптеку. Здесь же планируется расположить два бокса для размещения маломобильных пациентов. На втором, третьем и четвертом этажах по проекту будут находиться отдельные палаты для лечения пациентов с различными видами инфекций. На пятом этаже планируется разместить технические помещения и трассы инженерных коммуникаций. В подвале здания оборудуют центральное стерилизационное и дезинфекционное отделения, служебные и бытовые помещения персонала.

Напомним, ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем послании депутатам Самарской губдумы и жителям региона отметил: "Коронавирус показал, что одним из важнейших направлений укрепления системы здравоохранения, наряду с сердечно-сосудистыми и онкологическими центрами, должно оставаться противодействие инфекционным заболеваниям. Для решения этой задачи мы ведем строительство нового инфекционного корпуса городской больницы № 2 в Сызрани".