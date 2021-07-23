В Самарской области рекордное число людей заразились коронавирусом за сутки

В Самарской области за сутки с 22 по 23 июля выявили 331 новых заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.
Для региона это рекордно большое количество заболевших за сутки. Предыдущий рекорд — 311 человек был зафиксирован 27 декабря 2020 года. Также большое число выявленных заражений — 307 человек было 31 января 2021 года.
За все время пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 73 277 человек, из которых 68 813 человек уже выздоровели, в том числе 229 — за последние сутки. 15 заболевших скончались за день в регионе. А за все время — 2 541 человек.
В России за сутки зафиксировали 23 811 новых случаев заражения, а за все время — 6 078 522. С начала пандемии выздоровели 5 450 004 человека, в том числе 22 547 за последние сутки. Погибло за последний день 795 зараженных, а всего — 152 296 человек.
Последние комментарии
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.
((((
Очередная реклама вакцинации ((((
Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.