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Здравоохранение Общество

В Самарской области рекордное число людей заразились коронавирусом за сутки

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области за сутки с 22 по 23 июля выявили 331 новых заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Фото: https://www.vperemen.com

Для региона это рекордно большое количество заболевших за сутки. Предыдущий рекорд — 311 человек был зафиксирован 27 декабря 2020 года. Также большое число выявленных заражений — 307 человек было 31 января 2021 года.

За все время пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 73 277 человек, из которых 68 813 человек уже выздоровели, в том числе 229 — за последние сутки. 15 заболевших скончались за день в регионе. А за все время — 2 541 человек.

В России за сутки зафиксировали 23 811 новых случаев заражения, а за все время — 6 078 522. С начала пандемии выздоровели 5 450 004 человека, в том числе 22 547 за последние сутки. Погибло за последний день 795 зараженных, а всего — 152 296 человек.

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

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Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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((((

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Ничего удивительного, вирус никуда не ушел. Я, например, рада, что работаю удаленно. Начальству видно все, чем я занимаюсь в рабочее время через kickidler, совещания проводим по zoom или в телефонном режиме. Ничего сложного, зато безопасно.

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