В Самарской области рекордное число людей заразились коронавирусом за сутки

В Самарской области за сутки с 22 по 23 июля выявили 331 новых заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

Для региона это рекордно большое количество заболевших за сутки. Предыдущий рекорд — 311 человек был зафиксирован 27 декабря 2020 года. Также большое число выявленных заражений — 307 человек было 31 января 2021 года.

За все время пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 73 277 человек, из которых 68 813 человек уже выздоровели, в том числе 229 — за последние сутки. 15 заболевших скончались за день в регионе. А за все время — 2 541 человек.

В России за сутки зафиксировали 23 811 новых случаев заражения, а за все время — 6 078 522. С начала пандемии выздоровели 5 450 004 человека, в том числе 22 547 за последние сутки. Погибло за последний день 795 зараженных, а всего — 152 296 человек.