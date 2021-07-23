ВТБ: траты жителей Поволжья за рубежом за последний месяц выросли на четверть

За последние четыре недели объем расходов клиентов ВТБ из Приволжского федерального округа в зарубежных странах увеличился на 27% по сравнению с предыдущим месяцем — до 150 млн рублей. Прирост в основном обеспечила Турция, перелеты на курорты которой были возобновлены с 22 июня. Об этом свидетельствует статистика транзакций по картам клиентов ВТБ за границей.

За месяц клиенты ВТБ из Поволжья потратили в Турции 43 млн рублей, что в 10 раз превосходит показатель предыдущих четырех недель. Расходы кратно увеличились во всех категориях, максимально — на экскурсии, авиабилеты и покупку одежды. Допандемийный уровень пока не достигнут, текущий оборот меньше аналогичных значений 2019 года на 28%. При этом по ряду категорий клиенты нарастили траты даже по сравнению с 2019 годом — в частности, на 9% на развлечения и на 19% — на аренду автомобилей и мотоциклов, что говорит о росте популярности самостоятельных путешествий по Турции.

Подобный тренд наблюдается и в целом по всем зарубежным странам: объем затрат поволжских клиентов ВТБ на развлечения за месяц вырос на 80% (3,6 млн рублей), на железнодорожные поездки на четверть (272 тыс.). Расходы на аренду автомобилей и мотоциклов выросли на 20% (3 млн) и на рестораны и бары на 34% (23 млн). В целом, несмотря на прирост во многих категориях за месяц, суммарный оборот по картам ВТБ жителей Поволжья за границей втрое уступает допандемийному показателю 2019 года.

Среди других стран, регулярное авиасообщение с которыми было восстановлено в июне, лидером по приросту трат стала Хорватия. Траты жителей Поволжья из числа клиентов ВТБ в ней вырос в 2 раза — до 3,6 млн рублей. Более чем в 1,5 раза увеличились расходы клиентов банка в Греции (8 млн) и Болгарии (600 тыс.), на 14% — на Кипре (20 млн). При этом Кипр стал у жителей ПФО в два раза востребованнее, чем был до пандемии в этот же период времени.

По итогам первого полугодия оборот по картам ВТБ за рубежом у жителей Поволжья составил 943 млн рублей, что на 11% выше показателя за январь–июнь 2020 г., но вдвое меньше, чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-10 стран-лидеров по объему транзакций жителей Поволжья вошли ОАЭ (281 млн), Турция (95 млн), Италия (82 млн), Мальдивы (76 млн), США (74 млн), Кипр (39 млн), Испания (36 млн), Великобритания (30 млн), Германия (23 млн), Беларусь (19 млн). Интересно, что в нескольких странах оборот вырос не только относительно 2020 года, но и 2019-го — в их число вошли Египет, Мальдивы, Марокко (прирост в 3 раза), ОАЭ (в 1,6 раза), Сейшелы (в 1,3 раза).

В целом по России наблюдаются аналогичные тенденции. Объем расходов клиентов ВТБ в зарубежных странах за последний месяц вырос на 36%, до 2,4 млрд рублей, а в Турции — почти в 6 раз, до 357 млн рублей. Оба показателя уступают допандемийным: по миру — более чем вдвое, по Турции — на 21%. Значительный прирост оборота туристических трат за месяц показали Болгария, Хорватия, Греция, Италия и Кипр. По итогам полугодия оборот по картам клиентов ВТБ за рубежом составил 11,5 млрд рублей, что на 8% ниже показателя за январь–июнь 2020 г. и на 60% — чем в первом полугодии 2019 года. В ТОП-5 стран-лидеров по объему транзакций вошли ОАЭ (2,6 млрд рублей), Мальдивы (1,1 млрд), Турция (810 млн), Италия (757 млн) и Беларусь (679 млн).

"Трендом года пока остается рост популярности внутреннего туризма — по нашим данным, в первом полугодии объем транзакций внутри страны вырос более чем на треть к аналогичным периодам 2020 и 2019 гг. Тем не менее открытие Турции и еще нескольких направлений в июне способствовало росту активности и за рубежом. Мы ожидаем, что расходы российских туристов за границей продолжат расти во второй половине лета, чему будет способствовать рост числа рейсов и ожидаемое открытие курортов Египта, а также возобновление регулярного авиасообщения с рядом других стран", — комментирует Сергей Дырин, начальник управления оценки доходности розничных продуктов и портфеля ВТБ.