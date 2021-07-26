Здание больницы "Красного Креста" обретет новую жизнь

Заместитель министра-руководитель департамента фармации" медицинской техники и материально-технического обеспечения министерства здравоохранения Самарской области Асланбек Майрамукаев, главный врач городской поликлиники № 13 Анна Кравец и председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов осмотрели территорию бывшей больницы "Красного Креста" в Железнодорожном районе Самары и обсудили планы размещения там, после масштабной реконструкции, отделений поликлиники.

Самарская городская поликлиника № 13 расположена в Железнодорожном районе Самары и обеспечивает медицинской помощью 94 169 человек. Большая часть подразделений поликлиники сейчас расположена в помещениях на первых этажах жилых домов, приспособленных под оказание медицинской помощи и разбросанных по всей территории района.

Константин Доладов отметил, что пациентам поликлиники, особенно семьям с детьми, очень неудобно ездить по разным подразделениям лечебного учреждения, чтобы посетить специалистов, сдать необходимые анализы или пройти нужные процедуры.

"Это яркий пример политики, проводимой губернатором Дмитрием Азаровым, политики человекоцентричности, когда всё делается ради того, чтобы человеку было хорошо. Этот проект крайне востребован жителями района, особенно молодыми родителями с детьми. Необходимо, чтобы он был реализован как можно скорее", — подчеркнул Константин Доладов.

"Министерство здравоохранения сопровождает этот проект на всех стадиях — от административной до, собственно, разработки медико-технического задания", — отметил Асланбек Майрамукаев и добавил, что его реализация — один из приоритетов Минздрава.

Комплекс зданий больницы "Красного Креста" расположен в границах улиц Буянова, Льва Толстого, Никитинской и Красноармейской. В разное время здесь размещались Ольгинская больница сестер милосердия, родильный дом. Сейчас комплекс зданий пустует, но скоро обретет новую жизнь.

С 2021 года в Самарской области стартовала масштабная государственная программа модернизации первичного звена здравоохранения, которая включает в себя строительство новых и реконструкцию действующих учреждений здравоохранения.

В 2019 году администрация Железнодорожного внутригородского района Самары и главный врач Самарской городской поликлиники № 13 Анна Кравец выступили с инициативой переезда части подразделений медучреждения в комплекс зданий больницы "Красного Креста". В настоящее время завершаются проектные работы, заказчиком которых выступило министерство здравоохранения Самарской области. Открытие детского поликлинического отделения, женской консультации, клинико-диагностической лаборатории, детского физиотерапевтического отделения и дневного стационара для взрослых на базе обновленного комплекса зданий больницы "Красного Креста" позволит жителям Железнодорожного района получать весь комплекс квалифицированной медицинской помощи в одном месте и в комфортных условиях.