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Flydubai стала самой пунктуальной зарубежной авиакомпанией, летающей из Самары

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Международный аэропорт Курумоч составил рейтинг самых пунктуальных авиакомпаний, выполняющих рейсы из Самары. В рейтинге отражены итоги работы за первое полугодие 2021 г., отмечают в пресс-службе аэропорта.

Перевозчиков разделили натри группы: зарубежные, российские, выполняющие ежедневные рейсы, и российские авиакомпании, выполняющие рейсы не каждый день. 

Лидером пунктуальности среди зарубежных компаний стала Flydubai (92%), за ней следует "Белавиа" (75%).

Среди российских перевозчиков, совершающих ежедневные рейсы, лидирует "Аэрофлот" (94,9%). Второе и третье места разделили Smartavia (93,3%) и "Россия" (90%). Замкнули топ-5 S7 (89%) и Utair (87%).

Лучшей авиакомпанией, выполняющей рейсы не каждый день, стала Red Wings (92%). За ней следуют "ЮВТ Аэро" (90%), Royal Flight (85%), Azur Air (85%) и "Азимут" (76%).

При подсчете учитывались регулярные и чартерные рейсы. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на более чем 15 минут от расписания без учета отклонений, произошедших по метеоусловиям.

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