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Новинки августа в Wink: фильм "Никто" в переводе Гоблина и продолжение отечественного хита "Бендер: Золото империи"

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровой видеосервис Wink представляет новинки, которые ждут зрителей в августе: фильм в эксклюзивном переводе Гоблина, вторая часть хита отечественного кинематографа "Бендер. Золото империи", французский комедийный боевик "Коп на драйве", голливудский драматический фильм "Красная река", а также новые популярные диснеевские мультфильмы.

Любителей французского кино порадует комедийный боевик "Коп на драйве". Райан — самый нелепый коп в подразделении, узнает, что его дни сочтены и ему осталось жить всего месяц. Узнав о приговоре, молодой человек принимает решение доказать коллегам, что он достоин уважения, и заодно произвести впечатление на напарницу Стефани, в которую влюблен. Со временем выяснится, что смертельный диагноз, поставленный врачом, — ошибка. Фильм будет доступен в Wink с 5 августа.

Премьера драматического фильма "Красная река" состоялась в 2018 году, но в России он вышел в прокат только в июле этого года. Цифровая премьера будет доступна в Wink с 6 августа. По сюжету фильма между темнокожим сыном судьи и двумя полицейскими возникает ссора на почве расизма, в результате которой парень погибает. При этом полицейские не несут наказания за убийство. Судья берет дело сына в свои руки, чтобы правосудие восторжествовало.

Премьера нового перевода Гоблина — фильм "Никто" ждет подписчиков видеосервиса 10 августа. Это новый американский боевик, снятый российским режиссером Ильей Найшуллером. История превращения скромного офисного планктона во всесильного мстителя обещает много драйва. В одной из ролей (в фильме действует русская мафия) снялся Алексей Серебряков. Фильм "Никто" также будет доступен в дубляже, поэтому зрители смогут выбрать версию по душе.

Приключенческая киноистория "Бендер: Золото империи" — сиквел приключений знаменитого афериста. Главные герои фильма — Ося Задунайский и Ибрагим Бендер — продолжают поиски драгоценного "жезла Румянцева" в период Гражданской войны 1918–1920 годов. Главные роли в нем сыграли звезды российского кино Сергей Безруков и Арам Вардеванян. Первую часть, "Бендер: Начало", можно посмотреть в Wink с 6 августа, вторая — будет доступна с 27 августа.

В подписке Wink появятся также два новых мультфильма — "Том и Джерри" (2021) и "Райя и последний дракон".

Фанаты Тома и Джерри смогут увидеть любимых персонажей в реалистичном кино. По сюжету они покидают дом, в котором воевали столько серий. Джерри поселяется в люксовой гостинице, где перед свадьбой века нанимают кота Тома, чтобы избавиться от мышей. Режиссером новой экранизации стал Тим Стори, который снял "Фантастическую четверку". В фильме сыграли звезды голливудского кино Хлоя Морец и Майкл Пенья. Мультфильм уже сейчас можно смотреть в подписке.

Диснеевский мультфильм "Рая и последний дракон" сразу стал абсолютным лидером по сборам и полюбился миллионам зрителей по всей стране. Сюжет разворачивается в фантастическом мире Кумандры, где когда-то давно люди и драконы жили вместе в гармонии. Однако, когда зловещие монстры друуны стали угрожать людям, драконы пожертвовали собой, чтобы спасти человечество. 500 лет спустя те же самые монстры вернулись, и теперь одинокому воину предстоит найти последнего дракона и навсегда остановить друунов. "Рая и последний дракон" появится в подписке с 5 августа.

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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