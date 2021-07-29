Дмитрий Азаров провел совещание по развитию Кинель-Черкасского района

В среду, 28 июля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по реализации стратегии социально-экономического развития Кинель-Черкасского района. В работе приняли участие главы региональных министерств и ведомств, представители депутатского корпуса, руководство муниципалитета, представители общественных организаций, бизнес-сообщества, почетные граждане и жители района.

"Мы сегодня собрались, чтобы проанализировать ход реализации долгосрочной стратегии развития района. Три года назад мы собрали предложения жителей и вместе эту стратегию утвердили. Пришло время подвести промежуточные итоги. Три года — достаточный срок для того, чтобы посмотреть, что сделано, а что сделать ещё предстоит, — отметил губернатор, открывая совещание. — Возможно, сегодня мы выявим более актуальные на данном этапе задачи и наметим конкретные планы, назначим сроки и ответственных. Рассчитываю, что сегодня у нас будет честный разговор".

О достижениях и проблемных вопросах района доложил глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

Кинель-Черкасский район — развитый сельскохозяйственный район с диверсифицированной структурой экономики и высоким инвестиционным потенциалом. В рейтинге муниципальных образований по реализации национальных проектов по итогам работы за 2020 год район занимает четвертое место, демонстрируя ежегодный рост показателей.

Стабильный рост из года в год показывает экономика района. Заметно улучшается ситуация на рынке труда: по сравнению с 2020 годом количество безработных сократилось на 372 человека и сейчас составляет 220 человек. При этом в службе занятости населения Кинель-Черкасского района зарегистрировано лишь 133 вакансии в разных отраслях. Губернатор обратил на это внимание и подчеркнул: это говорит о том, что создание новых рабочих мест крайне важно.

Промышленный комплекс района представлен предприятиями по добыче полезных ископаемых, по производству пищевых продуктов, напитков, полиграфической продукции, производству кирпича и металлических изделий.

Одним из самых важных секторов экономики района является сельскохозяйственное производство. В 2020 г. сельскохозяйственные предприятия, занятые растениеводством, собрали рекордный за последние десятилетия урожай зерновых и зернобобовых культур. Валовой сбор зерна составил 176 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур по району составила 24 ц/га. По сравнению с предыдущими годами увеличилось и производство мяса.

Губернатор отметил снижение индекса промышленного производства по крупным и средним предприятиям, а также поголовья крупного рогатого скота и поручил вместе с профильными министерствами разобраться в причинах ухудшения показателей. "Это требует вашего внимательного анализа", — подчеркнул руководитель региона.

Одной из стратегических задач, которая стоит сегодня перед руководством района, является развитие человеческого капитала. Миграционный отток, снижение численности населения района становится серьезным вызовом и проблемой, требующей предельного внимания.

"Сегодня нашей главной задачей является изменение качества жизни жителей нашего района, создание комфортных условий для их проживания. Это поможет обеспечить статус района, в котором хочется жить и работать, чтобы не было миграционного оттока", — отметил Сергей Радько.

Именно такие, комфортные и привлекательные условия стараются создавать власти района: в муниципальном образовании строятся и ремонтируются детские сады, уделяется внимание вопросам обеспечения качественного образования, открываются "Точки роста" и детские мини-технопарки, сформирована сеть учреждений дополнительного образования. Начаты работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений в селах Черновка и Александровка.

В 2021 г. в районных школах закончили обучение 166 ребят, из них 30 — медалисты. Губернатор напомнил о той работе, которая должна проводиться с каждым выпускником.

"Это будущее района. Именно эта задача должна быть в приоритете, — подчеркнул Дмитрий Азаров. — Должна вестись индивидуальная работа с ребятами уже со средней школы: ранняя профориентация, экскурсии на сельхозпредприятия, чтобы ребята ориентировались, какими возможностями обладает район. Они должны чувствовать заинтересованность района, чтобы связать свое будущее с родной землей".

Одно из важнейших направлений работы руководства района — повышение качества и доступности оказания медицинских услуг населению. Структура медицинских учреждений включает в себя Центральную районную больницу в селе Кинель-Черкассы, две врачебные амбулатории в селах Кротовка и Тимашево, 25 ФАПов, 11 офисов врачей общей практики.

Благодаря программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в районе есть достаточное количество врачей и медицинских специалистов. В рамках реализации мероприятий программы "Земский доктор" в центральную районную больницу трудоустроились восемь врачей. Три фельдшера скорой медицинской помощи были трудоустроены по программе "Земский фельдшер".

Сеть учреждений культуры в районе представлена 13 культурно-досуговыми центрами, 14 сельскими клубами, 28 библиотеками, районным домом культуры, историко-краеведческим музеем, детской школой искусств с двумя филиалами в селах Кротовка и Тимашево.

В этом году начаты работы по строительству современного культурно-досугового центра в сельском поселении Тимашево на 150 мест. Этот проект, которого жители района ждали почти 20 лет, реализуется по поручению губернатора в рамках нацпроекта "Культура". Большое содействие в продвижении идеи строительства, по словам жителей, оказали парламентарии, в частности, депутат Госдумы Игорь Станкевич.

В Кинель-Черкасском районе созданы условия для занятий спортом, проведения спортивных мероприятий и досуга молодежи, неизменно растет доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом. Гордость района — физкультурно-оздоровительный комплекс "Старт", где есть тренажерный зал, два бассейна, баскетбольная, хоккейная и волейбольная площадки, площадка для тенниса и футбольное поле.

Во время совещания уделили внимание вопросу о безопасности дорожного движения. В районе активно ремонтируются дороги, при этом показатели аварийности не снижаются. Дмитрий Азаров поручил проработать с ГИБДД вопрос установки дополнительных ограничительных и предупреждающих дорожных знаков. Он отметил, что зачастую на отремонтированных участках дорог возрастает скорость, и, как следствие, увеличивается количество ДТП.

"Надо реагировать. Выявили опасные участки — принимайте решение, ставьте знаки, запретите на опасных участках дороги обгон, выезд на встречную полосу. Нужно все сделать, чтобы защитить здоровье и жизни людей", — акцентировал внимание губернатор.

В целях развития и модернизации коммунальной инфраструктуры района, повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в текущем году выполнены работы по изготовлению водонапорной башни для водозабора в селе Прокопенки, капитальному ремонту водопровода в селе Новые Ключи.

Глава региона обратил внимание на то, что район не выполнил показатели по проекту "Чистая вода". Вопрос обеспечения качественной питьевой водой не был решен для жителей села Коханы и сельского поселения Кротовка. Губернатор поставил задачу профильным министерствам подготовить необходимые расчеты и обсудить варианты с людьми. Все эти процессы нужно выполнять параллельно, чтобы ускорить достижение результата.

Также губернатор отметил, что не слишком активно ведется работа по развитию туристической отрасли. Сергей Радько сообщил, что был предложен ряд инициатив, туристических маршрутов на территории района, но пока ни один из проектов не был утвержден и реализован.

"Сегодня развивается внутренний туризм. Каждый район нашей замечательной богатой легендами, достопримечательностями Самарской земли, имеет свой шанс", — отметил глава региона и поручил заняться вопросом развития туризма в районе.

Вопрос об асфальтировании улицы Космонавтов задала Любовь Лисицына, жительница села Кинель-Черкассы. Мать сына-инвалида, вынужденного перемещаться на коляске, она неоднократно обращалась в Администрацию Кинель-Черкасского района с просьбой сделать дорогу. Часть улицы заасфальтировали, но дорога, ведущая непосредственно к дому Любови Валентиновны, все еще в очень плохом состоянии.

Как сообщил глава района, работы на другой части улицы Космонавтов предусмотрены на втором этапе данного проекта и будут выполнены в текущем году. Губернатор предложил общественникам проконтролировать ход ремонта.

Многодетная мама Наталья Кравцова обратилась с просьбой организовать детскую площадку в новом, активно строящемся микрорайоне. "У нас очень много семей с детьми, а площадки нет", — сообщила она.

Глава района проинформировал, что этим вопросом подробно занимается депутат Госдумы Игорь Станкевич, и проект детской площадки уже был включен в программу. До 1 сентября площадка будет установлена.

О необходимости строительства ФАПа в микрорайоне "Печа" сообщила Елена Чиликина. "На нашей территории раньше располагался фельдшерско-акушерский пункт, но его закрыли. Нам сообщили, что в 2021 году будет построен офис врача общей практики. Но уже заканчивается июль, а работы еще не начались", — поделилась опасениями жительница микрорайона "Печа".

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян сообщил, что задержка связана со сменой подрядчика — первый оказался недобросовестным и впоследствии был включён в "чёрный список" поставщиков. Сейчас конкурс выиграл проверенный подрядчик, который уже имеет опыт подобного строительства. Новое здание офиса врача общей практики будет построено в микрорайоне до конца текущего года.

Вопрос о восстановлении горячего водоснабжения в жилом доме задала жительница села Подгорное Наталья Мальцева. Котельная вышла из строя, ее заменили, но не довели проект до конца, в результате чего люди остались без горячей воды. Многие уже перевелись на индивидуальное горячее водоснабжение — установили в квартирах индивидуальные газовые котлы. К этому же варианту склоняется остальная часть жителей.

По словам главы поселения Подгорное, торги на проектирование будут завершены через месяц. Также вопрос обсуждался с министерством энергетики и ЖКХ, была подготовлена проектная документация, чтобы профинансировать проект в 2022 году из регионального бюджета.

Дмитрий Азаров дал поручение ускорить процесс, чтобы успеть до формирования бюджета, а также рассмотреть возможность финансирования проекта по новой программе газификации Газпрома, которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

С предложением об обустройстве купели возле Храма Вознесения Христова, отреставрированного в течение последних лет, выступил Александр Чертыковцев. По словам активного жителя, в предполагаемом месте размещения купели ранее был родник, который необходимо реанимировать. Есть меценаты, готовые оказать поддержку и финансовую помощь. Глава региона поддержал инициативу и предложил также подать заявку в проект "Содействие".

"Успехи у района, безусловно, есть. Но при этом в работе есть аспекты, которые не должны ускользать от нашего внимания. Я уверен, что те задачи, которое мы сегодня определили, проблемные вопросы в указанные сроки будут решены. Ряд застарелых проблем будем решать более быстрыми темпами", — резюмировал губернатор.