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МегаФон модернизировал сеть 4G в Самарской области

САМАРА. 3 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон построил и модернизировал 75 базовых станций в 20 районах Самарской области. В объем весенне-летних работ по развитию сети 4G вошли семь городов и 43 населенных пункта. После апгрейда, ускорившего сеть и увеличившего ее покрытие, абоненты прокачали почти 600 терабайт интернет-трафика. Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: pexels.com

В топ-5 качающих районов, где трафик вырос в 1,5-2 раза после модернизации сети, вошли:

  • Ставропольский (202 терабайта);
  • Приволжский (63 терабайта);
  • Клявлинский (58 терабайт);
  • Красноярский (57 терабайт);
  • Сергиевский (41 терабайт).

Изучив мобильную активность своих абонентов в районе недавнего обновления сети, специалисты также сделали вывод, что самые цифровые дачники живут в садовых товариществах "Раздолье" Ставропольского района, "Приволье" Приволжского района и "Золотых песках" около Тольятти. Только за последний месяц они прокачали трафик, которого хватило бы на восемь лет просмотра в самом высоком разрешении Youtube-каналов с миллионами подписчиков - "Урожайный огород", "Садовый Мир", "Сад, огород, своими руками" и пр.

"Эффект от модернизации и расширения сети 4G МегаФона ощущают наши абоненты и фиксируют независимые исследователи. Международный эксперт Ookla подтвердил, что на территории России и Самарской области МегаФон лидирует по скорости передачи данных. За год в регионе средние показатели скачивания увеличились с 22,42 Мбит/с до 24,88 Мбит/с. При этом количество абонентского трафика выросло почти вдвое", - комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.

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