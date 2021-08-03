МегаФон модернизировал сеть 4G в Самарской области

МегаФон построил и модернизировал 75 базовых станций в 20 районах Самарской области. В объем весенне-летних работ по развитию сети 4G вошли семь городов и 43 населенных пункта. После апгрейда, ускорившего сеть и увеличившего ее покрытие, абоненты прокачали почти 600 терабайт интернет-трафика. Это на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В топ-5 качающих районов, где трафик вырос в 1,5-2 раза после модернизации сети, вошли:

Ставропольский (202 терабайта);

Приволжский (63 терабайта);

Клявлинский (58 терабайт);

Красноярский (57 терабайт);

Сергиевский (41 терабайт).

Изучив мобильную активность своих абонентов в районе недавнего обновления сети, специалисты также сделали вывод, что самые цифровые дачники живут в садовых товариществах "Раздолье" Ставропольского района, "Приволье" Приволжского района и "Золотых песках" около Тольятти. Только за последний месяц они прокачали трафик, которого хватило бы на восемь лет просмотра в самом высоком разрешении Youtube-каналов с миллионами подписчиков - "Урожайный огород", "Садовый Мир", "Сад, огород, своими руками" и пр.

"Эффект от модернизации и расширения сети 4G МегаФона ощущают наши абоненты и фиксируют независимые исследователи. Международный эксперт Ookla подтвердил, что на территории России и Самарской области МегаФон лидирует по скорости передачи данных. За год в регионе средние показатели скачивания увеличились с 22,42 Мбит/с до 24,88 Мбит/с. При этом количество абонентского трафика выросло почти вдвое", - комментирует директор самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.