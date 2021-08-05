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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 первой в России стала дистанционно подключать клиентов с помощью "Госключа"

САМАРА. 5 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 первой из российских операторов предложила клиентам удаленно регистрировать SIM-карты с помощью неквалифицированной электронной подписи. Возможность реализована на базе приложения "Госключ" и позволяет клиентам подключиться к сети оператора не выходя из дома. Этот способ является одним из новых способов удаленного заключения договоров согласно закону, который вступил в силу 1 июня 2021 года. "Госключ" будет использоваться не только в сфере связи — при этом именно сервис Tele2 запускает переход к удобному цифровому подписанию юридически значимых документов.

Фото: предоставлено Tele2

Решение улучшает качество клиентского сервиса, ускоряет процесс обслуживания и полностью избавляет клиента от необходимости идти в салон связи. Это быстро, удобно и безопасно — процедура занимает несколько минут и не требует от абонента похода в госучреждения или салоны оператора. При этом данные клиента надежно защищены — приложение "Госключ" работает на базе передовых технологий, обеспечивающих защиту информации, поэтому возможность регистрации другим лицом полностью исключается.

Ранее клиенты могли активировать карты удаленно, пройдя идентификацию через ЕСИА с помощью Единой биометрической системы. Теперь у клиентов появилась новая возможность регистрации SIM-карт — через приложение "Госключ".

Для активации карты клиенту нужно иметь подтвержденную запись на портале "Госуслуги" и установленное приложение "Госключ". Оно осуществляет переход на портал "Госуслуги", после чего данные клиента автоматически подгружаются из ЕСИА в приложение. "Госключ" генерирует случайные числа и на основе криптографической защиты создает уникальный сертификат усиленной неквалифицированной подписи (УНЭП), который сохраняется в этом мобильном приложении.

Чтобы активировать карту Tele2 новым способом, надо выбрать вариант "Госключ" в приложении "Мой Tele2". После этого клиент бесшовно переходит в приложение "Госключ", где видит уведомление "Поступили документы". Так оно сообщает о получении договора Tele2 об оказании услуг связи. Как обладатель сгенерированной УНЭП клиент подписывает его нажатием на кнопку приложения "Госключ". Подписанный в электронном виде договор отправляется абоненту на почту, SIM-карта активируется.

Сергей Колесняк, директор по развитию цифрового канала Tele2:

"Из-за пандемии клиенты привыкли решать все вопросы удаленно, онлайн-шопинг не стал исключением. С начала года число заказов на доставку SIM-карт в онлайн-канале Tele2 увеличилось на 20%. В текущей эпидемиологической обстановке для нас было важно не только развивать варианты доставки SIM-карт, но предлагать клиентам инновационные способы подключения. Мы стремимся предугадывать ожидания абонентов и первыми на рынке интегрировать лучшие решения. В запуске инноваций мы прежде всего исходим из того, чтобы самые рутинные процессы были максимально удобными и быстрыми для наших действующих и новых пользователей. В дополнение к уже работающему сценарию мы в сотрудничестве с регулятором предложили клиентам подключение с помощью неквалифицированной электронной подписи. Приложение "Госключ" будет использоваться для оказания услуг из самых разных сфер, но именно мобильные сервисы Tele2 стали первым продуктом на базе приложения".

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