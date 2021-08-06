Абоненты Tele2 в Самарской области получат в подарок электронную книгу и крейсер Saint Louis

Tele2 обновила программу лояльности "Больше" в Самарской области. Она предусматривает привилегии, скидки и подарки любителям виртуальных развлечений и фанатам онлайн-покупок. Клиенты оператора в августе могут получить в подарок электронную книгу от издательства "МИФ" и скидку до 40% на косметику.

Tele2 предлагает абонентам провести август насыщенно и получить максимум подарков в последний месяц лета. Оператор обновил предложения программы лояльности "Больше" и добавил десятки разнообразных предложений. Поклонникам паназиатской и японской кухни сервис MYBOX дарит скидку 250 рублей при покупке от 1000 рублей.

В программе "Больше" появилось новое предложение и для сторонников виртуальных развлечений. Почувствовать себя адмиралом позволит игра World of Warships. Чтобы получить в свое распоряжение сразу 2 крейсера, необходимо на сайте программы лояльности нажать кнопку "Активировать", выбрать "Играй бесплатно на ПК" и после регистрации в игре взять на себя руководство военными судами EMDEN и ST. LOUIS. Поклонники электронных книг смогут пополнить свою виртуальную библиотеку книгой издательства "МИФ" в подарок за подписку на рассылку модного журнала Glamour.

Программа лояльности "Больше" пополнилась новыми специальными предложениями для поклонников онлайн-шоппинга. Xiaomi дарит клиентам Tele2 скидку 5% на гаджеты. Среди моделей, участвующих в акции, как новейшие смартфоны, так и популярные устройства среднего ценового сегмента. Достаточно активировать спецпредложение на сайте программы или в приложении "Мой Tele2" и ввести промокод при заказе на странице акции. Скидку 15% на товары из специальной подборки предлагает маркетплейс OZON. Яндекс.Маркет вернет до 5,4% от суммы покупки на мобильный номер. До конца августа онлайн-магазины косметики Sephora и ИЛЬ ДЭ БОТЕ подарят скидку до 40% на разные бренды при заказе от 1000 рублей.

Воспользоваться привилегиями от Tele2 могут все клиенты оператора. Подробнее о предложениях можно узнать на странице программы лояльности "Больше" в приложении "Мой Tele2".