Депутаты Самарской губернской думы посетили Кинельский район

10 августа 2021 года в м. р. Кинельский состоялось выездное мероприятие фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе по вопросам реализации государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий" и партийного проекта "Российское село". Руководитель фракции Александр Живайкин познакомился с работой нескольких успешных сельских предприятий, на которые район возлагает большие надежды.

СПК им. Куйбышева в с. Красносамарское — одна из передовых животноводческих ферм, специализирующаяся на производстве молока, мяса, зерновых, масличных и кормовых культур. Поголовье крупного рогатого скота составляет около 2 тысяч голов. Значительное внимание уделяется кормозаготовке: ведется своевременная закладка кормов, применяются новые технологии. 10 августа стартовала уборочная кампания по сбору кукурузы на силос. По словам руководителя предприятия Владимира Рогова, растить фураж в разы менее рентабельно, чем, например, тот же подсолнечник. Поэтому именно для животноводов так важна господдержка.

Светлана Кондракова и Владимир Игонин — руководители ООО "НПП "АГРОСАД" в с. п. Бобровка — сделали ставку на садоводство и агротуризм.

В этом году на предприятии начали закладку большого промышленного сада общей площадью 620 гектаров, проект рассчитан на 5 лет. Весной на поле площадью 40 гектаров было высажено 34 000 саженцев яблонь, отобранных на опытной станции сортов. Технологии возделывания — только апробированные схемы посадки, орошения, ухода и обработки — адаптированы к местным условиям. До конца года планируется засадить еще 53 га.

Планы на ближайшее будущее у сельских предпринимателей грандиозные. Они уже освоили производство соков прямого отжима, разработали несколько собственных сортов плодово-ягодных вин и сидра.

Запустить промышленное производство вин мешает пробел в законодательстве. Дело в том, что по закону о виноделии этот напиток обязан быть виноградным.

Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что необходимо уделять больше внимания поддержке и развитию самарских брендов и обеспечению производственной безопасности региона. "В нашей губернии очень много производственников, создающих собственные уникальные товары — продукты, качеству которых могут позавидовать ведущие европейские производители. Безусловно, такие люди нуждаются в помощи со стороны государства. В Самарской области на сегодняшний день под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова уже делается очень много для поддержки сельхозпроизводителей. Сегодня необходимо рассматривать новые методики в подходах к господдержке. Каждая отрасль АПК: животноводство, растениеводство, садоводство и другие — нуждается в точечном дифференцированном подходе. Наша задача законодателей — подставить свое плечо", — подчеркнул руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

В период пандемии особо остро обозначилась проблема импортозамещения. Но в Кинельском районе есть хорошие примеры. В с. п. Бобровка работает предприятие ООО "ВОЛГААГРОМАШ", специализирующееся на производстве почвообрабатывающих орудий — плугов, культиваторов. При изготовлении сельскохозяйственной техники в основном применяются детали и узлы собственного производства.

Одно из основных преимуществ предприятия — наличие собственного конструкторского отдела, что позволяет разрабатывать технику от идеи до серийного производства. Сейчас поставка продукции производится во все основные сельскохозяйственные регионы России.

"Развитие производств на селе — это создание новых рабочих мест, а значит — привлечение на эти территории молодежи. Для этих целей в регионе действует и государственная программа Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий". Для районов — это хорошее подспорье. К примеру, в Кинельском районе активно ведется благоустройство территорий, идет строительство жилья, развивается инфраструктура. Все эти меры, уверен, станут хорошим импульсом для дальнейшего развития наших сельских территорий", — уверен Александр Живайкин.