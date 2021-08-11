Депутаты Самарской губернской думы посетили Кинельский район

10 августа 2021 года в м. р. Кинельский состоялось выездное мероприятие фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе по вопросам реализации государственной программы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий" и партийного проекта "Российское село". Руководитель фракции Александр Живайкин познакомился с работой нескольких успешных сельских предприятий, на которые район возлагает большие надежды.
СПК им. Куйбышева в с. Красносамарское — одна из передовых животноводческих ферм, специализирующаяся на производстве молока, мяса, зерновых, масличных и кормовых культур. Поголовье крупного рогатого скота составляет около 2 тысяч голов. Значительное внимание уделяется кормозаготовке: ведется своевременная закладка кормов, применяются новые технологии. 10 августа стартовала уборочная кампания по сбору кукурузы на силос. По словам руководителя предприятия Владимира Рогова, растить фураж в разы менее рентабельно, чем, например, тот же подсолнечник. Поэтому именно для животноводов так важна господдержка.
Светлана Кондракова и Владимир Игонин — руководители ООО "НПП "АГРОСАД" в с. п. Бобровка — сделали ставку на садоводство и агротуризм.
В этом году на предприятии начали закладку большого промышленного сада общей площадью 620 гектаров, проект рассчитан на 5 лет. Весной на поле площадью 40 гектаров было высажено 34 000 саженцев яблонь, отобранных на опытной станции сортов. Технологии возделывания — только апробированные схемы посадки, орошения, ухода и обработки — адаптированы к местным условиям. До конца года планируется засадить еще 53 га.
Планы на ближайшее будущее у сельских предпринимателей грандиозные. Они уже освоили производство соков прямого отжима, разработали несколько собственных сортов плодово-ягодных вин и сидра.
Запустить промышленное производство вин мешает пробел в законодательстве. Дело в том, что по закону о виноделии этот напиток обязан быть виноградным.
Руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ" в Самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что необходимо уделять больше внимания поддержке и развитию самарских брендов и обеспечению производственной безопасности региона. "В нашей губернии очень много производственников, создающих собственные уникальные товары — продукты, качеству которых могут позавидовать ведущие европейские производители. Безусловно, такие люди нуждаются в помощи со стороны государства. В Самарской области на сегодняшний день под руководством губернатора Дмитрия Игоревича Азарова уже делается очень много для поддержки сельхозпроизводителей. Сегодня необходимо рассматривать новые методики в подходах к господдержке. Каждая отрасль АПК: животноводство, растениеводство, садоводство и другие — нуждается в точечном дифференцированном подходе. Наша задача законодателей — подставить свое плечо", — подчеркнул руководитель фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ".
В период пандемии особо остро обозначилась проблема импортозамещения. Но в Кинельском районе есть хорошие примеры. В с. п. Бобровка работает предприятие ООО "ВОЛГААГРОМАШ", специализирующееся на производстве почвообрабатывающих орудий — плугов, культиваторов. При изготовлении сельскохозяйственной техники в основном применяются детали и узлы собственного производства.
Одно из основных преимуществ предприятия — наличие собственного конструкторского отдела, что позволяет разрабатывать технику от идеи до серийного производства. Сейчас поставка продукции производится во все основные сельскохозяйственные регионы России.
"Развитие производств на селе — это создание новых рабочих мест, а значит — привлечение на эти территории молодежи. Для этих целей в регионе действует и государственная программа Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий". Для районов — это хорошее подспорье. К примеру, в Кинельском районе активно ведется благоустройство территорий, идет строительство жилья, развивается инфраструктура. Все эти меры, уверен, станут хорошим импульсом для дальнейшего развития наших сельских территорий", — уверен Александр Живайкин.
Последние комментарии
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.