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Транспорт и связь Экономика и бизнес

В VK Combo появилась подписка на видеосервис Wink

САМАРА. 12 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Подписка VK Combo, которая входит в экосистему VK, расширилась за счет контента видеосервиса Wink компании "Ростелеком". Это продолжение стратегического партнерства VK и "Ростелекома". Новый тариф включает ‎110 телеканалов и 25 тысяч фильмов и сериалов от ведущих мировых и российских студий, включая Disney, а также развивающий и образовательный видеоконтент.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

"Ростелеком" и VK последовательно расширяют стратегическое партнерство. Одно из важнейших направлений сотрудничества — развитие голосового управления цифровыми сервисами оператора. С помощью голосового ассистента "Маруси" в видеосервисе Wink можно искать фильмы или сериалы, переключать каналы, регулировать громкость. Кроме того, "Маруся" умеет управлять системой "Умный дом": устройствами видеонаблюдения, обеспечения безопасности, освещением и бытовой техникой.

В тарифе для домашнего интернета "Игровой", который "Ростелеком" разработал для геймеров, доступны специальные преимущества в онлайн-играх от My.Games. В 2021 году стороны представили цифровую образовательную платформу "Сферум", которая призвана сделать школьное образование более технологичным и гибким.

"VK Combo объединяет сервисы экосистемы VK и предложения партнеров. С подпиской пользователям выгоднее и удобнее решать повседневные задачи — например, заказывать еду, слушать музыку, вызывать такси или учиться. Мы рады новым сервисам в VK Combo, ведь это делает нашу подписку еще полезнее для людей в самых разных аспектах жизни. Здесь нам помогает "Ростелеком", с которым мы сотрудничаем во многих направлениях. На наш взгляд, Wink предоставляет оптимальный баланс ТВ-каналов и киносериального контента на рынке. Поэтому мы рады продолжить совместную работу, теперь и в новом направлении", — отметила заместитель вице-президента по развитию бизнеса экосистемы VK Анна Кашницкая.

"Пополнение подписки VK Combo контентом видеосервиса Wink — логичное развитие нашего партнерства. Мы делимся лучшими технологиями, взаимно усиливая наши проекты. В 2020 году "Маруся" научилась управлять функциями Wink. Мы отмечаем, что популярность голосового управления видеосервисом растет от месяца к месяцу: за полтора года пользователи дали уже несколько миллионов голосовых команд, выбирая канал, фильм или сериал — они оценили, насколько это легко и быстро. Сегодня начинается новый этап сотрудничества, который даст дополнительный импульс развитию и росту популярности наших продуктов — как видеосервиса Wink, так и предложений VK Combo, что в интересах наших пользователей", — подчеркнула вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента "Ростелекома" Диана Самошкина.

Доступ к Wink ТВ + Кино входит в новый тариф VK Combo за 169 рублей в месяц. Скоро он будет доступен всем пользователям. Те, кто оформил подписку ранее, смогут остаться на прежнем тарифе без видео.

Контент Wink будет доступен на постоянной основе, пока у пользователя есть активная подписка VK Combo.

В тарифе VK Combo у пользователей будет премиум-доступ к "Музыке ВКонтакте" и недавним предложениям: скидки до 55% в образовательных сервисах "Учи.ру", "Учи.Дома", Skillbox, скидка на умную колонку "Капсула Мини", специальная цена на облачную игровую платформу MY.GAMES Cloud. Вскоре тарифы будут адаптированы под новый состав скидок: выгода в "Такси ВКонтакте" и "Ситимобил" составит до 10%, а скидка в Delivery Club, "Еде ВКонтакте" и "Самокате" — 7%. Список всех предложений VK Combo можно найти в мини-приложении: vk.com/combo.

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