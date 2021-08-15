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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "После аварии в Турции переживаем за здоровье пятилетнего Назара"

САМАРА. 15 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в воскресенье, 15 августа, в своем Инстаграме рассказал о состоянии ребенка, доставленного в Москву из Турции после ДТП с автобусом.

Пятилетнего Назара перевезли в Россию из турецкого госпиталя, где почти две недели его спасали турецкие врачи. 14 августа был организован специальный рейс, и ребенка доставили в московскую клинику имени Бурденко.

"После аварии в Турции переживаем за здоровье пятилетнего Назара…Он хорошо перенес полет. Спасибо врачам!" - написал глава региона на своей странице в Инстаграм.

Напомним, все самарские туристы, попавшие в ДТП в Турции, доставлены на Родину.

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