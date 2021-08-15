Все самарские туристы, попавшие в ДТП в Турции, вернулись на Родину

Последних пострадавших в аварии самарских туристов, остававшихся в госпиталях Турции, доставили в Россию. Накануне в аэропорт Курумоч прилетели еще двое жителей Самарской области.
Один из пациентов находится в стабильно тяжелом состоянии, ему оказывается необходимая медицинская помощь в областной больнице. Еще одного, несовершеннолетнего жителя региона доставили из Турции в Москву в госпиталь имени Бурденко.
В Самаре продолжает специализированное лечение еще один пациент, его состояние оценивается как удовлетворительное. Один ребенок проходит лечение на дому под наблюдением лечащего врача из поликлиники.
Напомним, что ситуация с оказанием помощи жителям региона, попавшим в ДТП в Турции, с первых минут была на контроле губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Было принято решение о выделении средств из резервного фонда губернатора Самарской области семьям погибших и пострадавшим.
Всего в аварии с туристическим автобусом 2 августа на территории турецкой провинции Анталья пострадали 22 человека, 18 из них — жители Самарской области, трое погибли.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас