Татьяна Рыжкова: "Блог по любви, помада по вкусу"

Тольяттинский бьютиблогер Татьяна Рыжкова создает красоту не только на своей странице, но и в жизни. В этом году она номинирована на премию "Блогер года" по версии журнала "Город". В своем инстаграм Татьяна делится секретами красоты, рассказывает об уходовой косметике и знакомит подписчиков с новыми брендами.

- С чего начался ваш инстаблог?

- Это был, кажется, 2014 год. Мне очень хотелось рассказывать о косметике! И я начала писать о любимых косметических средствах ухода и декоративной косметике, о духах. Так постепенно начала расти аудитория.

- Какова его основная цель?

- Основной целью было познакомить моих читательниц с разными брендами, поделиться своим опытом. Я фанат помад! Первое косметическое средство, которое я всегда смотрю на стендах, - это губная помада. Поэтому я перепробовала много разных оттенков и текстур. Сейчас даже могу подобрать практически любой девушке оттенок, который ей подойдет!

Сейчас я рассказываю не только о косметике, но и делюсь отзывами о кино, книгах, путешествиях. Мне интересно обсудить какие-то личные темы и переживания, через них узнать больше о моих подписчицах. С которыми, кстати, мы сейчас дружим.

- Чем вы занимались до блогерства?

- Вообще, по образованию я педагог английского и французского языков. Год преподавала в школе. Мне очень нравилось! Но не сложилось.

После окончания университета я устроилась на ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ" и проработала там примерно 13 лет, восемь из которых была в декрете.

Сейчас я в свободном плавании. И, сказать честно, блог занимает почти все мое время, потому что развивается вместе со мной.

На самом деле блогерство - это не так-то просто.

- Есть ли какие-то секреты ведения инстаграм?

- Как и в любом деле - любить то, чем занимаешься. И постоянно держать руку на пульсе.

- Как быть успешным и не потерять подписчиков?

- Быть успешным постоянно сложно. И мне кажется, невозможно. Правила игры в инстаграм постоянно меняются, только успевай за ними. Да и люди меняются, жизнь тоже. Кому-то становится неинтересно, и отписки неизбежны.

- Были ли раньше награды, связанные с блогерством?

- Меня не в первый раз номинируют. Помните, была премия Momʼs dreams? Она проходила каждый год в течение какого-то времени. Но это, скорее, девчачья такая премия, где все друг друга знают. Тоже было приятно.

- Ведете ли вы какие-то проекты?

- Мы с моей теперь уже подругой Леной (с которой познакомились в инстаграм) ведем парфюмерные встречи, где знакомим публику с новыми брендами, историей их создания, просто просвещаем в области парфюмерии.

Пишу периодически статьи в городской детский журнал "Зебра".

- Что вы осваивали и чему обучались для реализации блога?

- Чтобы делать красивые фотографии, я прошла курсы у гуру Анастасии Максимовой.

Для более профессионального ведения блога обучилась в школе бьюти-блогеров. У меня есть подруга, которая регулярно информирует меня о нововведениях в инстаграм и о курсах, которые стоит пройти.

- От чего зависел ваш путь успеха?

- Ведь мой блог по любви. Мне до сих пор все это интересно и хочется расти дальше. И я серьезно отношусь к блогу. Ну и сыграла свою роль регулярность постов и сториз.

- Как вы отреагировали, узнав, что вы номинированы на премию "Блогер 2021 года"?

- Это было неожиданно и очень приятно!

- Сколько времени занимает блогерство в вашей жизни?

- Стараюсь вести блог регулярно, поэтому несколько часов в день точно. Часто бывают встречи с уже знакомыми из инстаграм по различным проектам.

- Кому вы благодарны за свой успех?

- Себе в первую очередь. И своим любимым и близким за поддержку и веру в меня.