Татьяна Рыжкова: "Блог по любви, помада по вкусу"

Тольяттинский бьютиблогер Татьяна Рыжкова создает красоту не только на своей странице, но и в жизни. В этом году она номинирована на премию "Блогер года" по версии журнала "Город". В своем инстаграм Татьяна делится секретами красоты, рассказывает об уходовой косметике и знакомит подписчиков с новыми брендами.
- С чего начался ваш инстаблог?
- Это был, кажется, 2014 год. Мне очень хотелось рассказывать о косметике! И я начала писать о любимых косметических средствах ухода и декоративной косметике, о духах. Так постепенно начала расти аудитория.
- Какова его основная цель?
- Основной целью было познакомить моих читательниц с разными брендами, поделиться своим опытом. Я фанат помад! Первое косметическое средство, которое я всегда смотрю на стендах, - это губная помада. Поэтому я перепробовала много разных оттенков и текстур. Сейчас даже могу подобрать практически любой девушке оттенок, который ей подойдет!
Сейчас я рассказываю не только о косметике, но и делюсь отзывами о кино, книгах, путешествиях. Мне интересно обсудить какие-то личные темы и переживания, через них узнать больше о моих подписчицах. С которыми, кстати, мы сейчас дружим.
- Чем вы занимались до блогерства?
- Вообще, по образованию я педагог английского и французского языков. Год преподавала в школе. Мне очень нравилось! Но не сложилось.
После окончания университета я устроилась на ЗАО "Джи Эм - АвтоВАЗ" и проработала там примерно 13 лет, восемь из которых была в декрете.
Сейчас я в свободном плавании. И, сказать честно, блог занимает почти все мое время, потому что развивается вместе со мной.
На самом деле блогерство - это не так-то просто.
- Есть ли какие-то секреты ведения инстаграм?
- Как и в любом деле - любить то, чем занимаешься. И постоянно держать руку на пульсе.
- Как быть успешным и не потерять подписчиков?
- Быть успешным постоянно сложно. И мне кажется, невозможно. Правила игры в инстаграм постоянно меняются, только успевай за ними. Да и люди меняются, жизнь тоже. Кому-то становится неинтересно, и отписки неизбежны.
- Были ли раньше награды, связанные с блогерством?
- Меня не в первый раз номинируют. Помните, была премия Momʼs dreams? Она проходила каждый год в течение какого-то времени. Но это, скорее, девчачья такая премия, где все друг друга знают. Тоже было приятно.
- Ведете ли вы какие-то проекты?
- Мы с моей теперь уже подругой Леной (с которой познакомились в инстаграм) ведем парфюмерные встречи, где знакомим публику с новыми брендами, историей их создания, просто просвещаем в области парфюмерии.
Пишу периодически статьи в городской детский журнал "Зебра".
- Что вы осваивали и чему обучались для реализации блога?
- Чтобы делать красивые фотографии, я прошла курсы у гуру Анастасии Максимовой.
Для более профессионального ведения блога обучилась в школе бьюти-блогеров. У меня есть подруга, которая регулярно информирует меня о нововведениях в инстаграм и о курсах, которые стоит пройти.
- От чего зависел ваш путь успеха?
- Ведь мой блог по любви. Мне до сих пор все это интересно и хочется расти дальше. И я серьезно отношусь к блогу. Ну и сыграла свою роль регулярность постов и сториз.
- Как вы отреагировали, узнав, что вы номинированы на премию "Блогер 2021 года"?
- Это было неожиданно и очень приятно!
- Сколько времени занимает блогерство в вашей жизни?
- Стараюсь вести блог регулярно, поэтому несколько часов в день точно. Часто бывают встречи с уже знакомыми из инстаграм по различным проектам.
- Кому вы благодарны за свой успех?
- Себе в первую очередь. И своим любимым и близким за поддержку и веру в меня.
Последние комментарии
Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘