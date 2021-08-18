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Экономика и бизнес

IRON ROAD SHOW - 2021 выходит на поиск лучших стартапов и инновационных разработок

САМАРА. 18 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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IRON ROAD SHOW — совместная программа Куйбышевской железной дороги и YellowRockets, которая помогает основателям проектов внедрить свои разработки в инфраструктуру ОАО "РЖД" в кратчайшие сроки.

На мероприятиях IRON ROAD SHOW участники смогут презентовать свои разработки топ-менеджерам и специалистам ОАО "РЖД", представителям венчурного фонда YellowRockets и приглашенным профильным экспертам. Это шанс запустить пилот с корпорацией, стать партнером и поставщиком ОАО "РЖД" или привлечь инвестиции.

Программа стартует с презентационных сессий в пяти регионах присутствия Куйбышевской железной дороги. 26 августа стартапы смогут выступить в Казани. 2 сентября мероприятия пройдут в Уфе, 9 сентября роуд-шоу приедет в Пензу, 16 сентября — в Ульяновск, 23 сентября — в Самару. Финальные питч-сессии пройдут 24 сентября в Самаре, где выступят лучшие проекты.

Участники презентуют свои проекты экспертам КбшЖД и YellowRockets, получат обратную связь и рекомендации по организации пилотного внедрения. Кроме выступлений, участники смогут пройти образовательную программу — подтянуть свои знания в вопросах Customer Development, обсудить особенности взаимодействия с корпорациями и разобрать кейсы внедрения инноваций на примере стартапов, которые уже успешно работают с КбшЖД.

К участию приглашаются проекты с готовым продуктом, стартапы, разработчики инновационных технологий и проекты на стадии идеи — все, кому интересно продвижение своих разработок на рынок и сотрудничество с корпорацией.

На этом программа не остановится: осенью 2021 года пройдут онлайн-интенсив и хакатон.

"По итогам прошлых программ 7 стартапов вышли на тестовые внедрения на инфраструктуре Куйбышевской железной дороги. Мы понимаем, насколько сложной может показаться работа с крупной корпорацией для небольшой компании или стартапа. Даже если у стартапа есть хороший продукт, он может не знать, как и кому его презентовать, а иногда продукт надо изменить или модифицировать под специфику холдинга "РЖД". Но благодаря таким программам, как IRON ROAD SHOW, мы становимся ближе к разработчикам. Региональная инновационная площадка Куйбышевской дороги и YellowRockets делают так, чтобы общение было комфортным и продуктивным. Мероприятия IRON ROAD SHOW — это хороший шанс презентовать свои разработки на уровне главных инженеров региональных дирекций и начальника железной дороги. С другой стороны, вы сможете пообщаться с теми, кто, возможно, будет внедрять вашу разработку, то есть со специалистами, знающими технологию изнутри", — комментирует главный инженер Куйбышевской железной дороги Денис Аграфенин.

"Мы рады продолжить работу с Куйбышевской железной дорогой. Очень приятно видеть, как отдел инновационного развития, да и вся КбшЖД за такое короткое время выросли до значимого игрока на венчурном рынке страны. По результатам рейтинга инновационной деятельности железных дорог в 2020 году, подготовленного Центром инновационного развития, Куйбышевская магистраль заняла первое место. Мы растем вместе. Те результаты работы программы IRON ROAD SHOW, которые мы видим сейчас, показывают, что подход к работе с инновациями был выбран верно", — отмечает CEO YellowRockets Сергей Богданов.

Онлайн-интенсив продлится две недели. Участники проработают четкий план и все необходимые документы для запуска пилота с ОАО "РЖД". Эксперты ОАО "РЖД" и YellowRockets расскажут о тонкостях работы с корпорацией и помогут правильно адаптировать проект под запросы ОАО "РЖД". Хакатон — это соревнование разработчиков, где участники собираются в команды, чтобы создать приложение или сервис, которые позволят сделать наш мир чуточку лучше.

Выбрать свой город и зарегистрироваться на мероприятие можно на странице IRON ROAD SHOW.

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