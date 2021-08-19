Самарские студенты и школьники разрабатывают конструкцию пожаробезопасного аппарата ИВЛ

Самарские школьники совместно со студентами Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева разрабатывают более безопасные для пациентов и более защищенные от возгорания аппараты ИВЛ. Работы ведутся в рамках Всероссийской программы "Сириус. Лето: начни свой проект".
"Как показывает практика, к возгоранию может приводить перегрев техники с последующим коротким замыканием. Написанная юными разработчиками программа более тщательно отслеживает и анализирует различные режимы работы аппарата и предотвращает возможный перегрев его компонентов. Данные для программы собираются с помощью специального набора датчиков, которыми ребята предлагают оснастить конструкцию аппарата ИВЛ", - рассказал аспирант кафедры автоматических систем энергетических установок Самарского университета Дмитрий Мезенцев.
Попытаться сделать медицинское оборудование более пожаробезопасным школьники решили после участившихся на фоне пандемии коронавируса сообщений в СМИ о пожарах, возникающих в больницах из-за возгорания аппаратов ИВЛ. В качестве помощников и наставников выступили студенты университета. Для проведения экспериментов и отработки программы школьники и студенты изготовили два действующих макета аппаратов ИВЛ. В макетах разработчики использовали комплектующие, которые применяются при создании настоящей медицинской техники, а система управления построена на простой и доступной аппаратной платформе Arduino.
"В отличие от коммерческих, профессиональных аппаратов ИВЛ, в этой разработке используется значительно более простое "железо", но с оригинальной программной начинкой, которая, как свободное программное обеспечение, будет потом совершенно доступна для любых других разработчиков подобной медтехники", - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Необходимые комплектующие для изготовления аппаратов были безвозмездно предоставлены компанией ООО "Камоцци Пневматика", входящей в итальянский холдинг Camozzi Automation S.P.A. Продукция этой компании применяется в самом различном медицинском оборудовании по всему миру.
"Между компанией "Камоцци Пневматика" и Самарским университетом ранее было подписано соглашение о сотрудничестве, и на базе кафедры автоматических систем энергетических установок уже много лет работает совместная учебно-научная лаборатория лаборатория. Кроме того, в компании "Камоцци Пневматика" работает немало выпускников нашего университета, и она постоянно и безвозмездно передает нам различное оборудование как для учебного процесса, так и для проектов, подобных аппаратам ИВЛ", - отметил Дмитрий Мезенцев.
Наряду с решением вопросов пожарной безопасности, юные разработчики также намерены придумать, как сделать работу аппарата ИВЛ более безопасной для организма пациента.
"На макетах мы можем контролировать давление и расход воздуха, а также исследовать процессы, происходящие в начале и окончании подачи воздуха в легкие пациента, чтобы снижать возможную травмоопасность аппаратов ИВЛ. Мы сосредоточились сейчас на этих показателях, чтобы понять, как можно было бы свести к минимуму повреждения легких, которые порой все еще происходят из-за ошибок при использовании существующей техники.
К повреждениям легких могут привести, например, неправильная концентрация кислорода в смеси, повышенное давление подачи или слишком высокая интенсивность подачи воздуха", - рассказал один из участников проекта, учащийся 10 класса Самарского регионального центра для одаренных детей Филипп Бочаров.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.