Мэрия Тольятти добилась сноса незаконной шиномонтажки через приставов

Администрация Тольятти обратилась в суд с требованием освободить 10-метровый земельный участок от павильона "Шиномонтаж", самовольно возведенного местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца "Шиномонтажа" предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда.

Однако должник добровольно не исполнял требование исполнительного документа, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и установлен срок для исполнения.

"Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. После этого мужчина самостоятельно произвел демонтаж павильона и освободил незаконно занимаемый земельный участок", - отмечается в сообщении.