Мэрия Тольятти добилась сноса незаконной шиномонтажки через приставов

Администрация Тольятти обратилась в суд с требованием освободить 10-метровый земельный участок от павильона "Шиномонтаж", самовольно возведенного местным жителем. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель направил должнику требование об исполнении решения суда в добровольном порядке. Также владельца "Шиномонтажа" предупредили о применении в отношении него мер принудительного характера и об административной ответственности за неисполнение решения суда.
Однако должник добровольно не исполнял требование исполнительного документа, в связи с чем судебным приставом-исполнителем вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей и установлен срок для исполнения.
"Принятые судебным приставом меры помогли должнику осознать, что, не исполняя решение суда, он лишь усугубляет ситуацию. После этого мужчина самостоятельно произвел демонтаж павильона и освободил незаконно занимаемый земельный участок", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Только они не могут делать это на личном автомобиле.и фиксировать могут только некоторые нарушения (встреча ремень пешеход мобильник )
Вообщето в 2017 году уже был случай.
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
ужас