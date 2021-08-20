Самарский "Нефтефлот" построит ледокол для "Росморпорта"

ФГУП "Росморпорт" подвело итоги конкурса по строительству второго ледокола мощностью 18 МВт (проект 21900М) ледового класса Icebreaker7 для морских портов Балтийского бассейна за 10,5 млрд рублей. Победителем конкурса источники называют ЗАО "Нефтефлот", хотя фактическим исполнителем может стать иностранная верфь, пишет kommersant.ru.

Владелец "Нефтефлота" Сергей Фофанов от комментариев отказался.

"Нефтефлот" расположен в Самаре и специализируется на ремонте судов, с 2010 г. начал строительство танкеров и барж. Сейчас в портфеле верфи - восемь судов для ФКУ "Речводпуть", три баржи и круизные суда по заказу ГТЛК.

Согласно условиям конкурса, ледокол мощностью 18 МВт должен быть сдан в декабре 2024 года. Это уже пятая попытка "Росморпорта" найти верфь для его строительства - первая была предпринята в мае 2020 г., тогда на тендер стоимостью 7,3 млрд руб. никто не пришел. Постепенно заказчик поднимал максимальную стоимость ледокола, пока она не достигла нынешних 10,5 млрд рублей.