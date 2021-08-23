"Союз-2.1б" успешно стартовал с Байконура с "Фрегатом" и 34 космическими аппаратами OneWeb

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В воскресенье, 22 августа, в 01:13:40 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск самарской ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 космическими аппаратами OneWeb на борту.