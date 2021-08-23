СУ СК начало доследственную проверку из-за пожара в Борском районе

В Самарской области региональное СУ СК РФ начало доследственную проверку из-за пожара в Борском районе, сообщает ведомство.

Напомним, в результате пожара в с. Гвардейцы 21 августа были уничтожены 14 частных жилых домов, позже в населенном пункте Немчанка сгорели 16 домовладений, население частично эвакуировали.

В результате неконтролируемый пожар перекинулся на территорию национального парка "Бузулукский бор".