"Ростелеком" запустил в эксплуатацию в Нижнем Новгороде умные опоры

"Ростелеком", крупнейший оператор инфраструктурных решений, представил в Нижнем Новгороде новейшую разработку в концепции развития умных городов — комплекс умных опор с использованием изделий Smart City производства компании Vitrulux. Три инженерных сооружения установлены на площади Горького около Дома связи в рамках реализуемой концепции благоустройства к 800-летию города. Нижний Новгород стал первым российским городом, в котором инновационный продукт с множеством интегрированных сервисов на основе технологий интернета вещей получил свое применение.

Умная опора не только обеспечивает энергоэффективное освещение общественного пространства, но и обладает другими важными для горожан и бизнеса функциями, включая мобильную связь, систему умного освещения, точку доступа Wi-Fi, кнопку связи с экстренными службами, метеостанцию, систему оповещения, а также камеры наблюдения с функцией видеоаналитики.

Каждый сервис может быть интегрирован в такие городские системы, как "Умный город", "Безопасный регион", "Умные парковки", "Энергосберегающее освещение".

Умную опору отличает современное дизайнерское оформление, которое идеально вписывается в архитектурный облик любого города. Управление сервисами осуществляется через облачную платформу.

"Разработка представляет собой технологический продукт, в котором компактно установлены новейшие системы, востребованные в крупных городах с высокой концентрацией трафика", — рассказал начальник отдела инфраструктурных проектов "Ростелекома" Сергей Поляков.

Ключевое преимущество комплексного решения — возможность подключить к встроенной в корпус антенне оборудование сразу нескольких операторов мобильной связи. Оно компактное, с малым энергопотреблением, имеющее все основные характеристики обычных базовых станций. Каждая опора изготавливается под конкретные задачи и может иметь множество комбинаций различных систем. Важная особенность умной опоры — еe модульная структура, которая в будущем позволит менять функциональное назначение спроектированных опор с минимальными капитальными затратами.

Для организации радиопокрытия можно использовать и малые архитектурные формы, например, уличные скамейки. Оборудование и коммуникации в данном случае размещаются в специальном коробе у основания. Такие конструктивные решения позволяют сохранить привычный облик городских пространств, не нагружая сетями связи общественные места.

"Мы рады, что старт этому проекту дан именно в Нижнем Новгороде накануне празднования его 800-летия. Легкие конструкции, выполненные в стиле индустриального дизайна, органично впишутся в любую городскую среду и могут стать инфраструктурным элементом в экосистеме умного города. Они не только украсят город, но и сделают его более современным и технологичным. В перспективе смарт-опоры могут быть оборудованы станциями зарядки электросамокатов и автомобилей, а также другими полезными для горожан сервисами", — отметил директор Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Александр Синелобов.

Интерес к технологическому решению проявляют операторы связи, корпоративные и государственные заказчики, участвующие в реализации федеральных и городских программ, а также застройщики, заинтересованные в развитии новых территорий. Заказчиков привлекает широкий выбор готовых технологических решений и обслуживание по принципу сервисной модели.

"Активное применение умных опор начнется со строящихся микрорайонов. Компания намерена зайти с технологическим решением в жилищные комплексы не только как провайдер фиксированной связи, но и как оператор инфраструктурных решений. Операторы сотовой связи смогут обеспечить устойчивое радиопокрытие в кварталах высотной застройки, а застройщики — повысить привлекательность жилья на рынке недвижимости за счет внедрения современных цифровых сервисов", — сообщил директор по работе с операторами связи макрорегионального филиала "Волга" ПАО "Ростелеком" Андрей Меньков.

В стратегической перспективе "Ростелеком" планирует стать инфраструктурным оператором первого выбора. Компания с 2017 года реализует проект O2O (operator-to-operators) для операторов мобильной и фиксированной связи.

Как отметил директор департамента управления инфраструктурными проектами "Ростелекома" Константин Хрульков, ключевая роль компании в этом проекте заключается в строительстве инфраструктуры под ключ и обслуживании линий и систем операторов связи по принципу сервисной модели. Компания, учитывая потребности своих клиентов, инвестирует в оборудование и обеспечивает доступ к инфраструктуре для дальнейшего оказания услуг связи.