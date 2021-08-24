Пожарные поезда Куйбышевской железной дороги приняли участие в локализации крупного лесного пожара в Самарской области

21 — 22 августа в Борском районе Самарской области в связи с аномально жаркой погодой до 40°C и порывами ветра до 20 м/с пожар от загоревшейся травы охватил более 100 га территории национального парка Бузулукский бор. Для оказания помощи пожарным расчетам МЧС со станций Самара и Кинель Куйбышевской железной дороги были направлены пожарные поезда. Пожар был локализован.

Всего за прошедшую неделю специализированные составы Куйбышевской железной дороги 16 раз выезжали для тушения пожаров в полосе отвода дороги, а также для оказания помощи подразделениям МЧС России в ликвидации крупных природных катаклизмов. Так, на прошедшей неделе пожарные поезда Куйбышевской магистрали привлекались в тушение пожаров вдоль полосы отвода около населенных пунктов Тургеневка Самарской области, Белый Ключ и Бряндино Ульяновской области, Миннибаево Республики Татарстан и Стерлитамак Республики Башкортостан.

Благодаря совместной работе пожарных подразделений МЧС и ФГП "ВО ЖДТ России" удалось избежать распространения огня на объекты инфраструктуры ОАО "РЖД", а также минимизировать сбои в графике движения поездов.

Отметим, что всего на Куйбышевской железной дороге в режиме повышенной готовности находится 16 специализированных составов. Они дислоцируются на крупных станциях, равноудаленных друг от друга, чтобы в кратчайшие сроки прибыть в любую точку магистрали. Готовность поездов к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет от 15 до 30 минут после получения приказа. Специализированные железнодорожные составы обеспечивают доставку большого объема воды и ее бесперебойную подачу к местам возгораний.

В связи со сложной пожароопасной обстановкой в состав пожарных поездов Куйбышевской железной дороги включены дополнительные цистерны-водохранилища. Общая вместимость трех таких резервуаров превышает 180 куб. м и сопоставима с 70 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам пожаров возможно только по железной дороге.