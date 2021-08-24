Пожарные поезда Куйбышевской железной дороги приняли участие в локализации крупного лесного пожара в Самарской области

21 — 22 августа в Борском районе Самарской области в связи с аномально жаркой погодой до 40°C и порывами ветра до 20 м/с пожар от загоревшейся травы охватил более 100 га территории национального парка Бузулукский бор. Для оказания помощи пожарным расчетам МЧС со станций Самара и Кинель Куйбышевской железной дороги были направлены пожарные поезда. Пожар был локализован.
Всего за прошедшую неделю специализированные составы Куйбышевской железной дороги 16 раз выезжали для тушения пожаров в полосе отвода дороги, а также для оказания помощи подразделениям МЧС России в ликвидации крупных природных катаклизмов. Так, на прошедшей неделе пожарные поезда Куйбышевской магистрали привлекались в тушение пожаров вдоль полосы отвода около населенных пунктов Тургеневка Самарской области, Белый Ключ и Бряндино Ульяновской области, Миннибаево Республики Татарстан и Стерлитамак Республики Башкортостан.
Благодаря совместной работе пожарных подразделений МЧС и ФГП "ВО ЖДТ России" удалось избежать распространения огня на объекты инфраструктуры ОАО "РЖД", а также минимизировать сбои в графике движения поездов.
Отметим, что всего на Куйбышевской железной дороге в режиме повышенной готовности находится 16 специализированных составов. Они дислоцируются на крупных станциях, равноудаленных друг от друга, чтобы в кратчайшие сроки прибыть в любую точку магистрали. Готовность поездов к отправлению с места стоянки в любое время суток составляет от 15 до 30 минут после получения приказа. Специализированные железнодорожные составы обеспечивают доставку большого объема воды и ее бесперебойную подачу к местам возгораний.
В связи со сложной пожароопасной обстановкой в состав пожарных поездов Куйбышевской железной дороги включены дополнительные цистерны-водохранилища. Общая вместимость трех таких резервуаров превышает 180 куб. м и сопоставима с 70 пожарными автоцистернами. Благодаря этому, пожарные расчеты МЧС существенно экономят время на поиске источников воды и ее доставке автотранспортом. При этом зачастую подъехать максимально близко к очагам пожаров возможно только по железной дороге.
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся