Локализован пожар в нацпарке Бузулукский Бор в Самарской области

В 11:55 25 августа в Самарской области локализовали лесной пожар на территории нацпарка Бузулукский Бор в Борском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пройденная огнем площадь составляет около 850 га.
А в 12:10 объявлена локализация лесного пожара на территории Нефтегорского лесничества в районе с. Гвардейцы. Там площадь, пройденная огнем, составляет 586 га.
Сейчас тлеет и горит отдельными очагами валежник на площади 10 га.
Тушат пожар 710 человек и 185 единиц техники. Дополнительно задействованы самолет Ил-76, три вертолета и три пожарных поезда.
Напомним, 21-22 августа в Борском районе из-за аномальной жары (до 40°C) и порывов ветра до 20 м/с пожар от загоревшейся травы около с. Гвардейцы охватил более 100 га территории национального парка "Бузулукский бор".
Глава региона Дмитрий Азаров заявил: "Уверен, что в ближайшие часы мы разберемся и с активными очагами горения, которые сохраняются внутри локальных участков. Работа по патрулированию территорий будет вестись еще несколько дней, поскольку каждый пенек нужно пролить. Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в тушении пожара. А также жителей Борского района и других территорий, которые откликнулись на эту общую беду. Хочу еще раз попросить вас быть очень внимательными с огнем, содействовать тому, чтобы не допустить распространения огня и возникновения пожаров".
Последние комментарии
Если в таких случаях нет погибших, значит этот персонал профессионалы. Добавить нечего, вам можно доверять жизни. Молодцы! Жаль что такая скромная статейка. Страна должна знать своих героев. Иначе не назовешь, столько людей спасли.
Крайним решили сделать неугодного!!! Отстаньте от человека!!!! Сейчас вам что надо?! Мстите? Убираете, чтобы не мешал через лес ваши дороги строить? 37-й год решили устроить?!!!!
Вот это подонок. Поджег дом, что бы получить новое жилье. А детей зачем сжигать нужно было!!! Наверно еще и детские пособия с мамашей пропивали скоты!!!
Удивительно, что по документам минвата негорючий материал. По факту очень горючий. Класс Г3. Страшно представить, что было бы если она дошла до применения в утеплении жилого дома или торгового центра. Здание-факел?
человекек не сгорел а зодахнупся