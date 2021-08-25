Локализован пожар в нацпарке Бузулукский Бор в Самарской области

В 11:55 25 августа в Самарской области локализовали лесной пожар на территории нацпарка Бузулукский Бор в Борском районе. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пройденная огнем площадь составляет около 850 га.

А в 12:10 объявлена локализация лесного пожара на территории Нефтегорского лесничества в районе с. Гвардейцы. Там площадь, пройденная огнем, составляет 586 га.

Сейчас тлеет и горит отдельными очагами валежник на площади 10 га.

Тушат пожар 710 человек и 185 единиц техники. Дополнительно задействованы самолет Ил-76, три вертолета и три пожарных поезда.

Напомним, 21-22 августа в Борском районе из-за аномальной жары (до 40°C) и порывов ветра до 20 м/с пожар от загоревшейся травы около с. Гвардейцы охватил более 100 га территории национального парка "Бузулукский бор".

Глава региона Дмитрий Азаров заявил: "Уверен, что в ближайшие часы мы разберемся и с активными очагами горения, которые сохраняются внутри локальных участков. Работа по патрулированию территорий будет вестись еще несколько дней, поскольку каждый пенек нужно пролить. Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в тушении пожара. А также жителей Борского района и других территорий, которые откликнулись на эту общую беду. Хочу еще раз попросить вас быть очень внимательными с огнем, содействовать тому, чтобы не допустить распространения огня и возникновения пожаров".