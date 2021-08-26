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В Самарской области временно запретили любительскую и спортивную охоту

САМАРА. 26 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 26 августа установили временный запрет на любительскую и спортивную охоту на территории охотничьих угодий региона.

Такое решение приняли на экстренном внеочередном заседании областного правительства, которое провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 

"Совершенно очевидно, что это решение необходимо принимать исходя из текущей ситуации. Вы знаете, что серьезные возгорания со значительным материальным ущербом произошли в целом ряде муниципалитетов Самарской области - Борском, Кинельском, Клявлинском, Хворостянском районах, в окрестностях Тольятти. По данным предварительного расследования МЧС, одной из возможных причин возгораний стало неосторожное обращение с огнем на охоте. Запрет временный, он будет введен до установления III-го класса пожарной опасности", - отметил Виктор Кудряшов.

"В настоящее время в связи с установившейся жаркой и сухой погодой пожарная обстановка на территории области значительно ухудшилась. Ежедневно фиксируются возгорания на территории лесного фонда и в местах обитания животных. В настоящее время гражданам выдано более 10 тыс. разрешений на охоту. И не исключено, что в ближайшие выходные дни все они могли бы выехать в охотничьи угодья. Это могло привести к еще большему ухудшению пожароопасной обстановки. Таким образом, установление временного запрета на проведение охоты является необходимой мерой для сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания", - пояснил руководитель департамента охоты и рыболовства Самарской области Виктор Трусов.

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