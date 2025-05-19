16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Где попробовать блюда степных кочевников и дегтярный кофе? В Красноярском районе появится комплекс из гостевых домиков на экоферме "Форель" Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России-2025 Более двух тысяч экскурсий по маршрутам победителей Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" пройдут в 158 городах России Жители Самарской области на майских праздниках устремились во Вьетнам, Беларусь и Таиланд

Туризм Общество

В Красноярском районе появится комплекс из гостевых домиков на экоферме "Форель"

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 71
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Красноярском районе Самарской области благодаря средствам гранта "Агротуризм" появится туристическая зона для желающих посетить экоферму "Форель". Рыбное хозяйство в с. Новый Буян сейчас развивается как объект агротуризма и пользуется популярностью у посетителей, которым интересно знакомство с экзотическим для Самарской области рыбным промыслом. Проводят здесь и детские экскурсии.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Создание экофермы "Форель" стало возможным благодаря средствам государственной поддержки по программе "Начинающий фермер". Идею супруги Бурматновы подсмотрели на одной из выставок, закупили установку замкнутого водоснабжения и необходимое дорогостоящее оборудование.

"Многие фермеры хотят научиться выращивать рыбу. Для старта необходимо не менее полугода, чтобы создать необходимый микроклимат воды по химическому и бактериальному составу. Начинать форелевый бизнес с нуля сложно, нужно быть готовым всегда учиться и работать в режиме 24/7. У наших гостей возникает множество вопросов, и мы с удовольствием консультируем желающих развивать рыбное дело, чтобы дать этому направлению новую жизнь на территории Самарской области", — поделилась Нурия Бурматнова.

Принимая гостей, супруги Бурматновы выяснили, что многие хотели бы остаться на определенное время в Новом Буяне, приготовить рыбу на мангале и отдохнуть в условиях идеально чистого соснового воздуха. Для создания полноценной туристической зоны КФХ Александра Бурматнова приняло участие в конкурсе на грант "Агротуризм" и получило от государства 5 млн рублей. На эти средства был построен гостевой дом с залом для банкетов и небольшими жилыми домиками. Планируется провести благоустройство, а в перспективе, по мере расширения рыбного промысла, перенести на туристическую площадку и сам цех для выращивания форели.

Сейчас в гостевых домиках завершаются отделочные работы, а с их открытием в Новом Буяне появится полноценная туристическая зона, куда можно будет приехать на отдых и дегустацию рыбных деликатесов.
Приезжают гости и с целью знакомства с технологией, чтобы потом оборудовать подобную ферму у себя. Форель радужная и янтарная разводится в специальных бассейнах. Рыба очень капризная и требует чистой проточной воды, температура которой составляет 15–17 градусов. С этим справляется установка замкнутого водоснабжения, в которой вода проходит трехуровневую очистку при помощи специальных фильтров и обогащается кислородом при заданной температуре.

"Рыба очень активная, никогда не останавливается, всегда плывет против течения, может выпрыгивать из воды на высоту до двух метров. Преимущество бассейнового содержания в том, что рыба не болеет, экологически чистая, и содержание не зависит от сезона: ферма успешно работает как летом, так и зимой", — рассказывает о своем промысле Александр Бурматнов.

Отметим, что в планах регионального правительства развивать Самарскую область как туристический центр, чтобы гости могли приезжать в регион как на выходные, так и на более длительный срок. Самарская область уникальна во многих аспектах: природа, красота, история. "Туризм — это не только про гостей, но и про жителей региона", — неоднократно отмечал Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области.

Напомним, что в настоящее время министерство сельского хозяйства РФ проводит конкурсный отбор проектов для предоставления грантов "Агротуризм" в рамках федерального проекта "Развитие сельского туризма". В целях подготовки заявочной документации от Самарской области заинтересованным лицам необходимо представить в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проекты развития сельского туризма. Документы принимаются до 30 мая 2025 года по адресу: 443100, город Самара, улица Невская, 1, кабинет 113. Телефон для справок: (846) 214-78-96.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

Фото на сайте

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Где провести новогодние праздники? Показываем фото ярких локаций в Самарской области

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Познакомиться с гастрономическими традициями в ресторане "Русико": фоторепортаж

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Арт-кластер "Дом 77": показываем самое творческое место в историческом центре Самары

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1