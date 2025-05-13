Самарская область победила в национальном конкурсе достопримечательностей России — 2025

Региональная команда Самарской области стала одним из победителей всероссийского конкурса достопримечательностей России "От южных морей до полярного края — 2025". Конкурс проводился программой Росмолодежи "Больше, чем путешествие" при поддержке сервиса "Другое Дело" и Музея Победы.
В 2025 г. конкурс, объединил 543 объекта из 89 регионов России, вызвал огромный интерес — за проекты проголосовали более 65 тыс. человек, а сайт конкурса посетили около 1,5 млн пользователей.
Самарская область награждена за повышение интереса к изучению страны и популяризацию достопримечательностей и значимых объектов региона, а также за активное участие в конкурсе и повышение интереса у жителей России к изучению страны и ее истории.
"Успех региональной команды в конкурсе "От южных морей до полярного края — 2025" свидетельствует о высоком потенциале туристической привлекательности региона и признании уникальности местных достопримечательностей. Такие инициативы способствуют развитию внутреннего туризма, укрепляют патриотизм и формируют позитивный имидж нашего региона", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....