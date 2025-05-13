Более 2 тысяч экскурсий по маршрутам победителей Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы" пройдут в 158 городах России

С 5 по 18 мая в городах-героях, городах воинской славы, трудовой доблести и в иных городах России пройдут более 2 тысяч экскурсий по 275 авторским маршрутам победителей Международного конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы", организованного программой Росмолодёжи "Больше, чем путешествие". Экскурсионный контур проводится в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 158 городах. Запись уже доступна по ссылке provodnikismyslov.ru.

Совсем недавно завершился третий сезон конкурса "Проводники смыслов. Экскурсоводы Победы", победителями которого стали 300 гидов-экскурсоводов и менеджеров туризма из 158 городов. Они представили лучшие проекты на военно-патриотическую тему и получили почетное право принять участие в масштабной экскурсионной акции к 80-летию Победы. Гиды-экскурсоводы "Проводники смыслов" проведут экскурсии по своим авторским маршрутам, а менеджеры выступят координаторами.

80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Вы сможете посетить города-герои, места боевой славы и мемориалы, пропитанные героической историей народа вместе с лучшими гидами и экскурсоводами страны, прошедшими обучение под руководством опытных наставников.

Николай Сапелкин из Воронежской области в своей экскурсии "Чижовский плацдарм: подвиг добровольческого батальона народного ополчения" познакомит участников с героическими событиями лета 1942 года. Именно тогда шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками за город Воронеж на Чижовском плацдарме. Рассказ Николая посвящен участию добровольцев и мирных жителей в сражениях.

Участники экскурсии Елены Лошаковой из Санкт-Петербурга "Путь героя" пройдут по Аллее Героев Московского парка Победы, чтобы узнать, какими качествами обладали Герои СССР, сделавшие Победу не только возможной, но и заметной. Они услышат знакомые имена Зои Космодемьянской и Георгия Жукова, а также увидят памятники другим Героям Советского Союза и узнают об их подвигах.

Виктория Бондарева из Тюменской области проведет экскурсию "Соловьиный набат Тюмени", участники которой узнают о подвиге тюменцев, чей труд в тылу стал неотъемлемой частью Великой Победы. Десятки эвакуированных предприятий быстро наладили производство торпедных катеров, минометов, авиафанеры и другой военной продукции. Жители города и области самоотверженно работали на заводах, транспорте, обеспечивая фронт всем необходимым. Маршрут по достопримечательностям города будет сопровождаться стихотворениями Виктории и поэтов-фронтовиков о трудовом подвиге тюменцев.

Татьяна Шилова из Ленинградской области представит маршрут "Копорье: жизнь и борьба в оккупации". Участники познакомятся с историей древнерусской военно-оборонительной крепости, построенной русскими зодчими, и не раз пережившей вражескую оккупацию. В крепостном "захабе" — сооружение в средневековых крепостях в виде узкого коридора, зажатого между двумя стенами для защиты крепостных ворот — можно увидеть архивные фотографии и подлинные находки времен Великой Отечественной войны под сопровождение аудиозаписями из воспоминаний участников боев за Копорье и Ораниенбаумский плацдарм.

К юбилею Победы в рамках программы Росмолодёжи "Больше, чем путешествие" также планируются тематические походы, автобусные экскурсии и другие важные мероприятия. Специальные маршруты организованы для семей военнослужащих и жителей приграничных регионов. В онлайн-галерее конкурса "От южных морей до полярного края" будут представлены памятные места, связанные с военным временем, а также предусмотрены волонтерские акции по сохранению исторического наследия.

Найти свой город и записаться на экскурсию можно по ссылке: provodnikismyslov.ru.