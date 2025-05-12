Жители Самарской области на майских праздниках устремились во Вьетнам, Беларусь и Таиланд

Традиционные длинные выходные за границей в этом году провели на 11% больше россиян, чем годом ранее, а спрос на зарубежные туры вырос на 43%. В топе у наших соотечественников остается Турция, а вот самым быстрорастущим направлением стал Вьетнам. К таким выводам пришли аналитики МегаФона и "Слетать.ру".

В этом году за границу на майские отправилось на 19% больше жителей Самарской области, чем в 2024-м. Как показывает big data оператора, среди туристов из региона наиболее востребованы оказались Казахстан, Турция и Египет. Также в топ-5 направлений по общему числу гостей - ОАЭ и Грузия. При этом максимальную динамику по увеличению туристов из региона показали Вьетнам, Беларусь и Таиланд. Вьетнам здесь рекордсмен с приростом в 3,2 раза.

Турция снова стала лидером по приему туристов из России: здесь отдохнуло 15% от всех путешественников, посетивших зарубежные страны в майские праздники. На втором месте - Белоруссия (12%), на третьем - Казахстан (8%). В топ-5 вошли также ОАЭ и Египет. Специалисты "Слетать.ру" подсчитали, что на туры в Турцию пришлось 35% от общего объема заявок, в Египет - 18%, а в ОАЭ - 9%.

А вот тройку по приросту турпотока составили экзотические страны из разных частей света: представитель Азии Вьетнам вырос сразу на 182%, африканский Тунис - на 114%, а жемчужина Ближнего Востока Иордания - на 88%. По данным "Слетать.ру", спрос на туры во Вьетнам увеличился сразу в 5,5 раза.

Заметно вырос интерес россиян к странам Африки: сюда направилось на 40% больше наших туристов, чем годом ранее. Кроме Туниса, показавшего наибольший прирост, популярнее стали Марокко (+67%), Египет (+42%) и ЮАР (+27%). Египет также стал лидером по посещаемости среди стран Африки.

Странам Азии нелегко обогнать Вьетнам по росту турпотока, однако и к ним стало больше внимания: чаще стали ездить в Китай (+65%), Японию (+52%), Сингапур (+43%), Индонезию и Монголию (у обеих +34%). Интересно, что год назад Китай делил первенство с Таиландом (сюда приехали по 30% всех путешественников, выбравших Азию), а в этом году между странами заметен существенный разрыв в количестве туристов: Китай выбрали 38%, Таиланд - 23%.

В Европу турпоток вырос незначительно - на 4%. А вот страны СНГ, которые годом ранее показывали падение, в этом году привлекли на 22% больше туристов.

Согласно статистике "Слетать.ру", стоимость туров в Турцию увеличилась на 10,8%, в Египет - на 4,7%, в ОАЭ - на 8,2%. А вот туры в Таиланд стали дешевле на 10,2%. Кроме Вьетнама, в 2,5 раза вырос спрос на туры в Китай и вдвое - на Мальдивы.