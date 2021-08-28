В Самаре обсудили меры поддержки бизнеса

На площадке регионального центра "Мой бизнес" обсудили внедрение новых инструментов поддержки бизнеса. Организатором встречи выступило региональное отделение "Деловой России". Членам общественной организации презентовали действующие инструменты развития предпринимательства и меры поддержки инвесторов.

Участники смогли задать министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову интересующие их вопросы, рассказать о планах, поделиться проблемными ситуациями. Предприниматели спрашивали о вариантах привлечения инвестиций в свои проекты, льготном кредитовании, предоставлении земельных участков, возможностях государственно-частного партнерства.

"Системность таких мероприятий уже стала хорошей традицией для бизнеса и областного минэкономразвития, большое количество участников и огромное количество вопросов подтверждает актуальность открытого диалога бизнеса и власти, — отметил по итогам встречи руководитель регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Хилов. — Поддержка бизнеса со стороны государства становится все более клиентоориентированной и постоянно "докручивается", а диалоги власти и предпринимателей помогают получить обратную связь. Большинство участников уже пользуются не одной, а несколькими программами поддержки одновременно. В первую очередь это финансовые инструменты Гарантийного фонда Самарской области и регионального Фонда развития промышленности. Услуги центра поддержки экспорта вышли на новый уровень и уже начали приносить реальные результаты в виде экспортных контрактов".

Исполнительный директор семейной клиники "Косма" Сергей Космиров поинтересовался про имущественную поддержку, а именно площадки, которые могут арендовать представители малого и среднего бизнеса, в частности бизнеса в сфере медицины. В Самарской области существует реестр имущества, которое предназначено для аренды субъектов МСП, такая информация содержится на сайте каждого муниципального образования. По всем вопросам, за консультацией специалистов можно обратиться в центры "Мой бизнес", на сайт mybiz63.ru, а также позвонив по телефону горячей линии 8-800-300-63-63.

"Мы в разных форматах взаимодействуем с предпринимателями: начинающими, действующими, малыми и средними. В этот раз провели встречу с действующими предпринимателями, у которых есть планы на развитие, чтобы обсудить механизмы поддержки, новые проекты, изменения в законодательстве, которые, возможно, сдерживают и не дают развиваться. В условиях пандемии бизнес не останавливается, он просто требует дополнительного внимания, а с другой стороны — для него открываются новые возможности. И это мы также обсудили с нашими предпринимателями: как работать в пандемию, какой успешный бизнес люди в этих условиях выстраивают, как работают с удаленными системами и многое другое", — рассказал Дмитрий Богданов.