Из Самары уходит "Карусель"

Последним днем работы гипермаркета "Карусель" в ТЦ "Самолет" станет 29 августа, сообщила сотрудник магазина. Также ожидается закрытие гипермаркета в ТЦ "Грин Парк".

Напомним, что этим летом закрылись "Карусели" в ТРК "Вива Лэнд" и "МегаСити". На их месте открывается "Перекресток". В "МегаСити" супермаркет заработает 15 октября, еще один "Перекресток" 5 ноября появится в торговом центре "Московский".

Будут ли перезапускать площади в "Самолете" и "Грин Парке" пока не известно. Ранее в последнем ТЦ заявляли, что договор аренды с оператором "Карусели" действует до конца года.

Закрытие гипермаркетов "Карусель", как сообщалось ранее, связано с планами торговой сети X5 Retail Group трансформировать сеть. Пилотные проекты больших супермаркетов "Перекресток" на месте бывших "Каруселей", по мнению компании, показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания.