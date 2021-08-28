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Продуктовый ритейл АПК и пищепром

Из Самары уходит "Карусель"

САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Последним днем работы гипермаркета "Карусель" в ТЦ "Самолет" станет 29 августа, сообщила сотрудник магазина. Также ожидается закрытие гипермаркета в ТЦ "Грин Парк".

Фото: автора

Напомним, что этим летом закрылись "Карусели" в ТРК "Вива Лэнд" и "МегаСити". На их месте открывается "Перекресток". В "МегаСити" супермаркет заработает 15 октября, еще один "Перекресток" 5 ноября появится в торговом центре "Московский".

Будут ли перезапускать площади в "Самолете" и "Грин Парке" пока не известно. Ранее в последнем ТЦ заявляли, что договор аренды с оператором "Карусели" действует до конца года.

Закрытие гипермаркетов "Карусель", как сообщалось ранее, связано с планами торговой сети X5 Retail Group трансформировать сеть. Пилотные проекты больших супермаркетов "Перекресток" на месте бывших "Каруселей", по мнению компании, показывают положительные результаты и демонстрируют улучшение экономики каждого магазина по мере его созревания.

Гид потребителя

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Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?

Пётр Фескин 15 декабря 2016 10:12 "Пятерочка" открыла в Самаре 350-й магазин

ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!

Евгений Сапунов 18 августа 2015 13:23 В сызранском "Перекрестке" изъяты канадские лобстеры и французский сыр

уничтожали лобстеров путём поедания? )))

Павел Курганов 11 августа 2015 12:02 В "Ашане" в ТЦ "Космопорт" уничтожено 900 кг яблок из Эквадора

отравленные поди))

михаил вдовин 27 мая 2015 03:01 В Самарской области дешевеют огурцы и томаты

Так сказали нам статисты из минэконоиразвития. Почему, что будет дальше происходить с ценами, они не знают.

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