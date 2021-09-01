Работу детсада на ул. Промышленности планируют возобновить

Во вторник, 31 августа, на встрече с представителями ОНФ губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что планируется возврат в систему образования бывшего детского сада на ул. Промышленности, 317.

С просьбой сохранить здание и вернуть его детям к главе региона обратились жители во время эфира из Центра управления регионом. Сейчас здание находится в частной собственности. Предположительно, на участке планируется строительство высотки.

Губернатор отметил: "Властям действительно предлагали выкуп, однако не договорились о цене. В итоге владельцы стали искать для этого здания других покупателей. Если собственник снесет здание, никакого жилья он там не построит. Целевое назначение этого участка — образовательное учреждение".

Сейчас администрации города поручено найти конструктивное решение и вернуть здание детям.