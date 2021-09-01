Опорный ТГУ станет университетом третьего поколения

До 2030 года Тольяттинский государственный университет (ТГУ) будет трансформироваться в инновационный предпринимательский цифровой университет. Такова целевая модель, которая соответствует стратегии качественного скачка опорного ТГУ, ключевые аспекты которой ректор Михаил Криштал представил сотрудникам и преподавателям вуза на ежегодном августовском совещании.

С обновленной и актуальной Программой развития вуза Тольяттинский госуниверситет претендует на базовую и специальную части гранта на развитие территориального лидерства в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". "Это самая крупная программа за всю историю высшего образования России. Она вбирает себя опыт и национальных-исследовательских университетов, и университетов 5-100, и опорных университетов. Беспрецедентно и количество вузов, которые будут поддержаны — более ста", — отметил Михаил Криштал.

Опорный ТГУ еще в 2020 году начал подготовку амбициозной и подробной Программы развития вуза на ближайшие 10 лет объемом ни много ни мало 500 страниц. В июне этого года, после объявления конкурса в рамках "Приоритета-2030", в Тольяттинском госуниверситете доработали и упаковали Программу развития в заданный формат, перевели документ на английский язык.

"В программе прописана целевая модель университета третьего поколения, созданного на основе цифровой трансформации. Под ней мы понимаем реинжиниринг существующих и создание новых бизнес-моделей и процессов", — поясняет Михаил Криштал.

Программа также содержит вызовы мирового уровня, на которые должна отвечать новая целевая модель университета третьего поколения: растущая конкуренция на рынке онлайн-образования; низкая привлекательность результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для бизнеса; малое количество рожденных в вузах и выживших стартапов.

Согласно Программе развития ТГУ на ближайшие 10 лет: к 2030 году в вузе многократно вырастут объемы НИОКР и научно-технических услуг; количество онлайн-студентов увеличится почти в два раза — до 25 тысяч человек, из них не менее четверти — иностранцы. До десяти тысяч вырастет количество очников. В университете будет учиться около 35 тысяч студентов. ТГУ продолжит выстраивать новый бизнес-процесс "Генерация и коммерциализация инноваций и подготовка проектных команд" и постепенно становиться фабрикой стартапов, внедряя функции бизнес-инкубирования и акселерации стартапов в учебный процесс. Все направления деятельности Тольяттинского госуниверситета и его развитие будут основаны на цифровых технологиях и данных.

Университет третьего поколения берет на себя ответственность за гармоничное развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, выступает как центр инновационного, технологического и социального развития, создает необходимые условия формирования экономики знаний территории, удерживает и привлекает качественный человеческий капитал в регион.

"Появление успешного кейса университета третьего поколения, основанного на оригинальной хорошо тиражируемой бизнес-модели и новом бизнес-процессе, также будет востребовано во всей системе высшего образования России", — подытожил свое выступление ректор ТГУ.

От перспектив — к реальным достижениям и наработкам

Начало нового учебного года в этом году для ТГУ — это особенно горячая пора. Как рассказал в ходе августовского совещания директор центра маркетинга Антон Кутузов, приемная кампания ТГУ до сих пор находится в активной фазе — до 6 сентября реализуется последний, дополнительный набор абитуриентов, который окончательно завершится к середине сентября.

Что же касается итогов основного приема, то на данный момент более 3,5 тысяч человек уже готовы к зачислению в Тольяттинский госуниверситет, из них порядка 2 700 человек будут обучаться по дистанционной форме. Средний прирост количества зачисленных на Росдистант составил 16%. Все больше абитуриентов-дистантников ТГУ живут не в Самарской области, а в других регионах России. "К концу 2021 года мы планируем зачислить больше 6 000 человек. Можно сказать, что данная приемная кампания обещает стать самой успешной за всю современную историю Тольяттинского госуниверситета", — заявил Антон Кутузов.

В условиях пандемии коронавируса в грядущем учебном году ТГУ будет обучать студентов в смешанном формате и в соответствии с основными нормативными документами, о чем сообщила проректор по учебной работе Эльмира Бабошина.

В сентябре лекции и практики будут проходить в режиме ВКС, за исключением проектной недели у первокурсников. Она состоится в очном формате и с учетом рекомендаций. С октября в онлайн-формат перейдут только лекции, а практики и лабораторные занятия вернутся в привычную очную форму. Студенты очно-заочной и заочных форм обучения продолжат обучаться с применением дистанционных образовательных технологий.

Стоит отметить, что Тольяттинский госуниверситет продолжит реализовывать мероприятия по предотвращению COVID-19: масочный режим, входные фильтры, карантин поступающих в библиотеку книг и многие другие доказавшие свою эффективность мероприятия.

Одним из самых действенных способов защиты от вируса является вакцинация. Об этом коллегам в рамках своего доклада о последних структурных и кадровых изменениях в университете напомнила начальник управления по работе с персоналом ТГУ Анна Шипилова. Ректор Михаил Криштал также обратился к сотрудникам: "Еще Екатерина Великая вакцинировалась. Таким образом, уже не одну сотню лет наука защищает нас от болезней. Университет — зона повышенного риска для всех сотрудников и преподавателей. Защитите себя и ваших коллег!".