Опорный ТГУ станет университетом третьего поколения

До 2030 года Тольяттинский государственный университет (ТГУ) будет трансформироваться в инновационный предпринимательский цифровой университет. Такова целевая модель, которая соответствует стратегии качественного скачка опорного ТГУ, ключевые аспекты которой ректор Михаил Криштал представил сотрудникам и преподавателям вуза на ежегодном августовском совещании.
С обновленной и актуальной Программой развития вуза Тольяттинский госуниверситет претендует на базовую и специальную части гранта на развитие территориального лидерства в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030". "Это самая крупная программа за всю историю высшего образования России. Она вбирает себя опыт и национальных-исследовательских университетов, и университетов 5-100, и опорных университетов. Беспрецедентно и количество вузов, которые будут поддержаны — более ста", — отметил Михаил Криштал.
Опорный ТГУ еще в 2020 году начал подготовку амбициозной и подробной Программы развития вуза на ближайшие 10 лет объемом ни много ни мало 500 страниц. В июне этого года, после объявления конкурса в рамках "Приоритета-2030", в Тольяттинском госуниверситете доработали и упаковали Программу развития в заданный формат, перевели документ на английский язык.
"В программе прописана целевая модель университета третьего поколения, созданного на основе цифровой трансформации. Под ней мы понимаем реинжиниринг существующих и создание новых бизнес-моделей и процессов", — поясняет Михаил Криштал.
Программа также содержит вызовы мирового уровня, на которые должна отвечать новая целевая модель университета третьего поколения: растущая конкуренция на рынке онлайн-образования; низкая привлекательность результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для бизнеса; малое количество рожденных в вузах и выживших стартапов.
Согласно Программе развития ТГУ на ближайшие 10 лет: к 2030 году в вузе многократно вырастут объемы НИОКР и научно-технических услуг; количество онлайн-студентов увеличится почти в два раза — до 25 тысяч человек, из них не менее четверти — иностранцы. До десяти тысяч вырастет количество очников. В университете будет учиться около 35 тысяч студентов. ТГУ продолжит выстраивать новый бизнес-процесс "Генерация и коммерциализация инноваций и подготовка проектных команд" и постепенно становиться фабрикой стартапов, внедряя функции бизнес-инкубирования и акселерации стартапов в учебный процесс. Все направления деятельности Тольяттинского госуниверситета и его развитие будут основаны на цифровых технологиях и данных.
Университет третьего поколения берет на себя ответственность за гармоничное развитие Самарско-Тольяттинской агломерации, выступает как центр инновационного, технологического и социального развития, создает необходимые условия формирования экономики знаний территории, удерживает и привлекает качественный человеческий капитал в регион.
"Появление успешного кейса университета третьего поколения, основанного на оригинальной хорошо тиражируемой бизнес-модели и новом бизнес-процессе, также будет востребовано во всей системе высшего образования России", — подытожил свое выступление ректор ТГУ.
От перспектив — к реальным достижениям и наработкам
Начало нового учебного года в этом году для ТГУ — это особенно горячая пора. Как рассказал в ходе августовского совещания директор центра маркетинга Антон Кутузов, приемная кампания ТГУ до сих пор находится в активной фазе — до 6 сентября реализуется последний, дополнительный набор абитуриентов, который окончательно завершится к середине сентября.
Что же касается итогов основного приема, то на данный момент более 3,5 тысяч человек уже готовы к зачислению в Тольяттинский госуниверситет, из них порядка 2 700 человек будут обучаться по дистанционной форме. Средний прирост количества зачисленных на Росдистант составил 16%. Все больше абитуриентов-дистантников ТГУ живут не в Самарской области, а в других регионах России. "К концу 2021 года мы планируем зачислить больше 6 000 человек. Можно сказать, что данная приемная кампания обещает стать самой успешной за всю современную историю Тольяттинского госуниверситета", — заявил Антон Кутузов.
В условиях пандемии коронавируса в грядущем учебном году ТГУ будет обучать студентов в смешанном формате и в соответствии с основными нормативными документами, о чем сообщила проректор по учебной работе Эльмира Бабошина.
В сентябре лекции и практики будут проходить в режиме ВКС, за исключением проектной недели у первокурсников. Она состоится в очном формате и с учетом рекомендаций. С октября в онлайн-формат перейдут только лекции, а практики и лабораторные занятия вернутся в привычную очную форму. Студенты очно-заочной и заочных форм обучения продолжат обучаться с применением дистанционных образовательных технологий.
Стоит отметить, что Тольяттинский госуниверситет продолжит реализовывать мероприятия по предотвращению COVID-19: масочный режим, входные фильтры, карантин поступающих в библиотеку книг и многие другие доказавшие свою эффективность мероприятия.
Одним из самых действенных способов защиты от вируса является вакцинация. Об этом коллегам в рамках своего доклада о последних структурных и кадровых изменениях в университете напомнила начальник управления по работе с персоналом ТГУ Анна Шипилова. Ректор Михаил Криштал также обратился к сотрудникам: "Еще Екатерина Великая вакцинировалась. Таким образом, уже не одну сотню лет наука защищает нас от болезней. Университет — зона повышенного риска для всех сотрудников и преподавателей. Защитите себя и ваших коллег!".
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.