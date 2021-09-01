Команда Самарской области вошла в топ-10 по итогам IX чемпионата "Молодые профессионалы"

Подведены итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников — финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".
В течение пяти дней почти 1800 конкурсантов из 76 регионов страны доказывали право быть лучшими в 105 профессиональных компетенциях. В их числе 24 студента и школьника из Самарской области, представлявшие регион в 19 компетенциях. Итог чемпионата для Самарской области — одна золотая, три серебряных, четыре бронзовых медали и семь медальонов "За профессионализм". Это позволило нашей сборной войти в десятку самых сильных команд чемпионата.
"Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем и, что важно, связывающие свое будущее с Самарской областью", — отметил глава региона Дмитрий Азаров.
Региональная система профессионального образования сегодня активно развивается: благодаря поручению губернатора преображаются и получают новое оборудование техникумы и колледжи, открываются новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills.
Для многих нынешних студентов участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" становится ступенью к успешному построению карьеры, возможностью быть замеченным передовыми компаниями-работодателями, быть востребованными на рынке труда.
Правительство региона поддерживает студентов средних специальных учебных заведений. Так, действенной мерой поддержки стала единовременная региональная выплата для студентов, поступивших в средние и высшие учебные заведения Самарской области. По распоряжению губернатора Дмитрия Азарова молодые люди, которые остаются учиться в 63 регионе, получат по 10 тыс. рублей.
На прошлой неделе в регионе с рабочим визитом побывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что сегодня образовательная отрасль Самарской области меняется — лучшие практики, разработанные здесь, достойны того, чтобы тиражироваться на всю страну.
За последние три года губерния совершила настоящий рывок в сфере образования. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Образование" и региональной стратегии лидерства.
Последние комментарии
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.
СамГУ все равно круче. А СГАУ уже нет несколько, а есть СНИУ. Это так, на минуточку.