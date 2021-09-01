Команда Самарской области вошла в топ-10 по итогам IX чемпионата "Молодые профессионалы"

Подведены итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников — финала IX Национального чемпионата "Молодые профессионалы".

В течение пяти дней почти 1800 конкурсантов из 76 регионов страны доказывали право быть лучшими в 105 профессиональных компетенциях. В их числе 24 студента и школьника из Самарской области, представлявшие регион в 19 компетенциях. Итог чемпионата для Самарской области — одна золотая, три серебряных, четыре бронзовых медали и семь медальонов "За профессионализм". Это позволило нашей сборной войти в десятку самых сильных команд чемпионата.

"Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем и, что важно, связывающие свое будущее с Самарской областью", — отметил глава региона Дмитрий Азаров.

Региональная система профессионального образования сегодня активно развивается: благодаря поручению губернатора преображаются и получают новое оборудование техникумы и колледжи, открываются новые мастерские, оснащенные по стандартам WorldSkills.

Для многих нынешних студентов участие в региональном чемпионате "Молодые профессионалы" становится ступенью к успешному построению карьеры, возможностью быть замеченным передовыми компаниями-работодателями, быть востребованными на рынке труда.

Правительство региона поддерживает студентов средних специальных учебных заведений. Так, действенной мерой поддержки стала единовременная региональная выплата для студентов, поступивших в средние и высшие учебные заведения Самарской области. По распоряжению губернатора Дмитрия Азарова молодые люди, которые остаются учиться в 63 регионе, получат по 10 тыс. рублей.

На прошлой неделе в регионе с рабочим визитом побывал министр просвещения РФ Сергей Кравцов, который отметил, что сегодня образовательная отрасль Самарской области меняется — лучшие практики, разработанные здесь, достойны того, чтобы тиражироваться на всю страну.

За последние три года губерния совершила настоящий рывок в сфере образования. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта "Образование" и региональной стратегии лидерства.