В Самаре сняли короткометражную комедию о дружбе, современных ценностях и Волге

В Самаре прошли съемки короткометражного фильма "Как обычно" самарского режиссера Антона Долганова по сценарию Марии Якутиной.
Комедия рассказывает о редкой и, казалось бы, долгожданной встрече двух друзей детства и юности, которых жизнь развела по разным городам на несколько лет. Но в процессе общения становится ясно, что расстояние между людьми может исчисляться не только километрами……но и взглядами на день сегодняшний и события давно минувших лет. Удастся ли им поговорить по душам? Примирит ли их Волга?
Ответы на эти вопросы зрители получат на премьерном кинопоказе уже в начале следующего года.
Съемки прошли в последние дни лета на диком пляже, чтобы максимально передать ту самую атмосферу самарской "ЗаВолги" — уникального местного топонима.
Любителям настоящего волжского отдыха будет над чем посмеяться и многие узнают себя в героях фильма: типичные бытовые ситуации на отдыхе и даже социальный конфликт — все в сценарии пронизано доброй сатирой. С экрана историю расскажет актерский состав из приглашенных артистов разных самарских театров.
В команду проекта вошли местные профессионалы разных направлений, и патриоты своей малой родины, реализующие проект собственными силами и при финансовой поддержке всех тех, кто неравнодушен к кино.
По словам режиссера фильма, руководителя видеостудии Modjo Films Антона Долганова идея снять фильм родилась давно, но пазл сложился только в этом году, при прочтении цепляющего сценария: "Я люблю Самару и хочу продвигать волжское кино, как бы громко и амбициозно это не звучало. Нам есть что рассказать, уверен, что у каждого есть воспоминания, связанные с Волгой и многие в этой истории узнают себя. В центре сюжета два давних друга, но которые пошли разными дорогами жизни. Одна из моралей фильма в том, что любой день и на первый взгляд обычная поездка на природу могут стать одними из самых ярких воспоминаний жизни. И да, даже самые непростые вещи легче усваиваются через призму юмора, поэтому наш фильм именно короткометражная комедия. Сейчас мы ведем сбор средств через форму на сайте и свои соцсети на монтаж и постпродакшн".
Каждый может поддержать кинопроект и поучаствовать в его создании, а в качестве благодарности увидеть свое имя в титрах на премьере фильма. Заявки на участие в российских и международных кинофестивалях создатели планируют подать до конца 2021 года.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?