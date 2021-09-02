Абоненты МегаФона установили свой рекорд во время соревнований по гаревому спидвею

Во время первого в России этапа чемпионата мира по гонкам на гаревой дорожке, который прошел в Тольятти, абоненты МегаФона прокачали почти 2 Терабайта интернет–трафика. Это в три раза больше, чем на первенстве России среди юношей по спидвею, который проходил на этой же площадке месяцем ранее. Такие данные привел оператор после изучения с помощью обезличенной статистики Big Data активности пользователей в собственной сети.

В последнюю субботу лета в спортивно–техническом комплексе им. Анатолия Степанова в Тольятти состоялся этап личного чемпионата мира по гонкам. В турнире приняли участие известные спортсмены из Великобритании, Дании, Австралии, Польши, России, Словении, Украины и Швеции.

Победу в соревнованиях одержал россиянин Артем Лагута. Второе место занял Бартош Змарзлик из Польши, третий результат показал датчанин Андерс Томсен.

Во время соревнований абоненты МегаФона прокачали терабайты интернет-трафика, что сопоставимо с тремя неделями беспрерывного стриминга ВКонтакте в формате FullHD-видео (1080p). Звонили на турнире не меньше — зрители совершили более 90 000 вызовов и проговорили 31 000 минут. Самые активные болельщики, помимо россиян, были из Польши, куда звонили порядка 20 раз по три минуты, и Великобритании, с которой разговаривали меньше (около 10 раз), но дольше (более 18 минут).

Обеспечить качество связи при передаче такого объема данных позволила надежная сеть МегаФона c большой пропускной способностью, где интернет такой же быстрый, как и чемпионы мира по гонкам на гаревой дорожке. Лидерство оператора подтверждено в рейтинге международной компании Ookla. Средняя скорость скачивания в регионе составляет 24,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 200 тысяч тестов, сделанных самими пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи Самарской области в 2021 году.