Абоненты МегаФона установили свой рекорд во время соревнований по гаревому спидвею

Во время первого в России этапа чемпионата мира по гонкам на гаревой дорожке, который прошел в Тольятти, абоненты МегаФона прокачали почти 2 Терабайта интернет–трафика. Это в три раза больше, чем на первенстве России среди юношей по спидвею, который проходил на этой же площадке месяцем ранее. Такие данные привел оператор после изучения с помощью обезличенной статистики Big Data активности пользователей в собственной сети.
В последнюю субботу лета в спортивно–техническом комплексе им. Анатолия Степанова в Тольятти состоялся этап личного чемпионата мира по гонкам. В турнире приняли участие известные спортсмены из Великобритании, Дании, Австралии, Польши, России, Словении, Украины и Швеции.
Победу в соревнованиях одержал россиянин Артем Лагута. Второе место занял Бартош Змарзлик из Польши, третий результат показал датчанин Андерс Томсен.
Во время соревнований абоненты МегаФона прокачали терабайты интернет-трафика, что сопоставимо с тремя неделями беспрерывного стриминга ВКонтакте в формате FullHD-видео (1080p). Звонили на турнире не меньше — зрители совершили более 90 000 вызовов и проговорили 31 000 минут. Самые активные болельщики, помимо россиян, были из Польши, куда звонили порядка 20 раз по три минуты, и Великобритании, с которой разговаривали меньше (около 10 раз), но дольше (более 18 минут).
Обеспечить качество связи при передаче такого объема данных позволила надежная сеть МегаФона c большой пропускной способностью, где интернет такой же быстрый, как и чемпионы мира по гонкам на гаревой дорожке. Лидерство оператора подтверждено в рейтинге международной компании Ookla. Средняя скорость скачивания в регионе составляет 24,88 Мбит/с. Это лучший показатель по результатам более 200 тысяч тестов, сделанных самими пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи Самарской области в 2021 году.
Последние комментарии
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Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт
Всё написали, кроме того как называется приложение
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
Вот за ограничение большегрузов спасибо -)