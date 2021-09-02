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Транспорт и связь Экономика и бизнес

3 сентября изменится график движения некоторых пригородных поездов на участке Самара - Новоотрадная

САМАРА. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с капитальным ремонтом пути на перегоне Толкай - Подбельская Куйбышевской железной дороги 3 сентября 2021 года вносятся изменения в график движения следующих пригородных поездов.

Так, сокращается маршрут следования пригородных поездов № 6503, № 6509 Похвистнево - Самара: они проследует от станции Новоотрадная до станции Самара. Поезд № 6520 Самара - Похвистнево проследует до станции Новоотрадная. Поезд № 6528 Самара - Похвистнево прибудет на конечную станцию на 20 минут позже.

Просим пассажиров внимательно следить за расписанием. Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО "Самарская ППК", а также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".

Отметим, что плановые ремонтные работы направлены на повышение надежности железнодорожной инфраструктуры и увеличение скорости движения пассажирских и грузовых поездов.

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