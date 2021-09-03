В Самарской области убрано 95% площадей зерновых

В Самарской области по состоянию на 3 сентября 2021 года уборка зерновых культур произведена на площади 1057 тыс. га, что составляет 95% от засеянных площадей, сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.
Сельскохозяйственные организации региона проводят сев озимых. Уже засеяно под урожай будущего года 193 тыс. га, из них 115 тыс. га с одновременным внесением минеральных удобрений.
Всего намолочено более 1814 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 17,2 ц/га.
Значительное влияние на урожайность этого года оказали неблагоприятные погодные явления, которые по данным синоптиков наблюдались во всех муниципальных районах.
В настоящее время аграрии продолжают уборку овощных культур. Собрано более 13 тыс. т картофеля при урожайности 266 ц/га и более 19 тыс. т овощей при урожайности 250 ц/га.
"Значительный урожай прошлого года открыл потенциал растениеводческой отрасли, но и объемы, собранные в текущем году, обеспечили нас семенным материалом и зерном на реализацию. Как раз сейчас ведется его доработка. Каким бы жарким не было лето, мы не стоим на месте. Приступили к уборке проса и подсолнечника, наступили сроки посева озимой пшеницы", — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Красноармейского района Александр Минко.
"Зона рискованного земледелия — так традиционно определяют Самарскую область. Укрепить свою финансовую стабильность в аномально жаркую погоду, не зависеть от нее, возможно. Прежде всего за счет внедрения в производство мелиорации, ресурсо- и влагосберегающих технологий, правильного выбора лучшей культуры в севообороте — сои", — говорит председатель Соевого союза ПФО, председатель совета директоров ГК "Волжский посад" Олег Михеенко.
Последние комментарии
Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами
Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?