В Самарской области убрано 95% площадей зерновых

В Самарской области по состоянию на 3 сентября 2021 года уборка зерновых культур произведена на площади 1057 тыс. га, что составляет 95% от засеянных площадей, сообщили в пресс-службе областного минсельхоза.

Сельскохозяйственные организации региона проводят сев озимых. Уже засеяно под урожай будущего года 193 тыс. га, из них 115 тыс. га с одновременным внесением минеральных удобрений.

Всего намолочено более 1814 тыс. т зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности 17,2 ц/га.

Значительное влияние на урожайность этого года оказали неблагоприятные погодные явления, которые по данным синоптиков наблюдались во всех муниципальных районах.

В настоящее время аграрии продолжают уборку овощных культур. Собрано более 13 тыс. т картофеля при урожайности 266 ц/га и более 19 тыс. т овощей при урожайности 250 ц/га.

"Значительный урожай прошлого года открыл потенциал растениеводческой отрасли, но и объемы, собранные в текущем году, обеспечили нас семенным материалом и зерном на реализацию. Как раз сейчас ведется его доработка. Каким бы жарким не было лето, мы не стоим на месте. Приступили к уборке проса и подсолнечника, наступили сроки посева озимой пшеницы", — рассказал глава крестьянско-фермерского хозяйства Красноармейского района Александр Минко.

"Зона рискованного земледелия — так традиционно определяют Самарскую область. Укрепить свою финансовую стабильность в аномально жаркую погоду, не зависеть от нее, возможно. Прежде всего за счет внедрения в производство мелиорации, ресурсо- и влагосберегающих технологий, правильного выбора лучшей культуры в севообороте — сои", — говорит председатель Соевого союза ПФО, председатель совета директоров ГК "Волжский посад" Олег Михеенко.