Ростсельмаш - участник XXIII Поволжской агропромышленной выставки

Компания Ростсельмаш, совместно со своим официальным дилером ООО "Ротор-лизинг", уже в 12-й раз примет участие в XXIII Поволжской агропромышленной выставке, имеющей федеральный статус.

На стенде Ростсельмаш посетители смогут увидеть популярные среди аграриев всего мира модели тракторов серии RSM 2000. RSM 2375 и RSM 2400 — это простые в обслуживании, производительные, и экономичные агромашины, которые при агрегатировании с современными орудиями могут использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ. Выбор трактора серии RSM 2000 экономически выгоден для хозяйств с площадью пашни от 1500 га и выше. Установленный на модели двигатель обеспечивает бесперебойную работу сельхозмашины в любых условиях, таких как, "неравномерная" нагрузка, высокая запыленность, "рваный" режим, которые в полевых условиях случаются нередко.

Сбалансированное сочетание двигателя и механической коробки передач позволяет сельхозтоваропроизводителям оценить экономичность в потреблении топлива. В зависимости от ширины захвата рабочего сельхозагрегата расход горючего при посеве составляет 5,5 — 8 л/га, при дисковании — 6-7 л/га, на бороновании — от 1,5 л/га.

Для хозяйств с площадью пашни от 2500 га и выше экономически выгоден выбор трактора серии RSM 3000. Один из представителей популярных помощников для любого хозяйства, RSM 3435, также будет представлен гостям мероприятия. Она отличается надежностью и отличным выполнением любых задач. Высокая мощность позволяет уменьшить количество проходов в расчете на гектар, а также уменьшить затраты на рабочую силу и топливо.

В базовую комплектацию уже включена система дистанционного мониторинга за работой машины — платформа агроменеджмента Агротроник. Она в режиме on-line передает аграрию сведения о скорости, запасе топлива, местонахождении трактора, простоях и остановках, загрузке узлов и агрегатов. Все эти данные существенно помогают владельцам агромашин экономически верно выстраивать работу оборудования.

На стенде компании будут представлены не только уже проверенные временем мощные тракторы Ростсельмаш. Линейка производителя предлагает аграриям технику для всех видов полевых работ, в том числе кормо- и зерноуборочные комбайны, опрыскиватели, самоходные косилки и разнообразное прицепное и навесное оборудование.

С недавних пор в числе двухбарабанных зерноуборочных машин компании появилась новая модель — Т500. Презентация новинки — самого первого комбайна Т500 в Самарской области — состоится на стенде Ростсельмаш 10 и 11 сентября в поселке Усть-Кинельский.

Т500 — комбайн шестого класса, который обладает всеми преимуществами, присущими старшей модели. Мощность двигателя составляет 360 л. с., а его производительность до 30 тонн/час. Агромашина обрабатывает за сезон свыше 1300 га, дорожный просвет увеличен до 500 мм, а значит, работа на холмистом рельефе будет более простой. Совершенно новая модель производителя уже успела завоевать интерес фермеров разных регионов, так как показывает очень высокую производительность, маневренность и сопровождается повышенным комфортом в кабине.

Антон Пшеничный, управляющий ООО СП "КАПК-Инвест":

— У нас в хозяйстве 6000 га земли, выращиваем пшеницу, ячмень, подсолнечник, кукурузу, лён и сою. За последние пять лет испытали много разных комбайнов и настало время обновления парка техники.

Т500 приобретался для уборки всех культур, которые выращиваем. Когда заходим на новое поле — стараюсь запускать агромашины по одной, каждую настраиваем. Новый комбайн мы отправили самым первым. Т500 уже работает. Потерь минимум, оптические датчики позволяют всё регулировать из кабины, управление интуитивно понятное. Выставляешь культуру — и всё автоматически подстраивается. Кнопки нажал и поехал в поле!

В ходе мероприятия гости смогут ознакомиться с характеристиками и преимуществами сельхозтехники Ростсельмаш, узнать о финансовых предложениях, задать вопросы специалистам производителя.